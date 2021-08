AMLO reta a opositores, rumbo a la Consulta popular para la revocación de mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador retó a los opositores a su gobierno a que se agrupen nuevamente en un bloque y pidan el respaldo del pueblo para la Consulta popular sobre la revocación del mandato del próximo año.

"Viene la revocación de mandato en marzo y va a ser interesantísimo, no nos vamos a aburrir, no vamos a estar bostezando, porque el bloque conservador tiene la oportunidad de reagruparse, como lo hicieron en junio, cuando no querían que contáramos con la mayoría en el Congreso y se juntaron todos", diijo.

En la Conferencia Mañanera, el mandatario federal dijo que los opositores tienen otro desafío, el volverse a agrupar para que llamen al pueblo a que voten. “Para que yo me vaya, es la revocación de mandato, esto es la democracia", aseguró.

AMLO señaló al Instituto Nacional Electoral de simular en la Consulta Popular, ya que presuntamente instaló sólo un reducido número de casillas.

"La autoridad electoral, con todo respeto, no ha estado a la altura de las circunstancias. En vez de ponerse a la vanguardia, se quedaron en la retaguardia, representando al antiguo régimen, conservando las mismas prácticas, los mismos vicios, cuando debieron agarrar la bandera de la transformación, del cambio verdadero, de la democracia", dijo AMLO.

Por Paris Alejandro Salazar