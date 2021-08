Regreso a clases: ¿en qué semáforo está mi estado y cómo será el retorno a las aulas?

El semáforo epidemiológico para operar durante la quincena del 23 de agosto al 5 de septiembre se mantiene vigente en México, el informe provisto por la Secretaría de Salud (SS) marca la pauta a seguir en todos los estados justo en la fecha en que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el gobierno de México señalaron para regresar de manera presencial a las aulas este lunes 30 de agosto.

El debate sobre la pertinencia o no del retorno a las aulas en este momento es crucial y a diferencia de otros momentos de la pandemia por Covid-19, ahora el sector educativo ya forma parte de las actividades esenciales, eso quiere decir que no se pueden parar actividades y por el contrario, existen voces que exigen el retorno seguro a clases en todos los estados de la república, mientras que los padres de familia exigen mayor información que les brinde certeza respecto a la manera en que sus hijos retomarán sus actividades, ya sea de modo presencial, virtual o híbrido.

A continuación te presentamos el semáforo Covid-19 estado por estado para que cuentes con la información actualizada y además los pormenores del regreso a clases en México.

Aguascalientes

El estado ubicado en el centro de nuestro país se mantiene en semáforo amarillo, los datos de la quincena que está por concluir indican una estabilización de casos y hospitalizaciones, por lo que es probable que en los próximos días trascienda a semáforo verde.

En tanto, el gobierno estatal y asociaciones escolares han pedido que el regreso a clases sea escalonado y el último informe sobre las condiciones de infraestructura indica que de las cerca de mil 200 escuelas que existen en el estado, al menos 60 no cuentan con las condiciones para operar, además existen 200 docentes que avalaron con documentos que no se encuentran en condiciones físicas para poder regresar.

Baja California

La entidad se mantiene en semáforo amarillo, pero es probable que en próximos días se pase a naranja, esto debido a que en las últimos días se ha detectado un incremento en los contagios, lo que ha generado un incremento en las hospitalizaciones, sin embargo, recordemos que el estado es una de las entidades que cuentan con un mayor porcentaje de vacunados entre la población mayor de 18 años, lo que podría representar un alivio para la crisis.

En cuanto al regreso a las aulas, el gobierno morenista ha informado que se pretende iniciar con un modelo escalonado, con pocos planteles, y cada semana se irán sumando más hasta completar los más de 2 mil centros educativos en la entidad, sin embargo, por el momento el retorno será de forma virtual hasta nuevo aviso.

Baja California Sur

El estado se mantiene en semáforo naranja, es junto con la ciudad de México, Colima, Nayarit y otros, los estados foco de atención en la tercera ola de contagios por coronavirus, las autoridades estatales bajaron el nivel de riesgo en las ciudades de La Paz y Los Cabos al detectarse una disminución en el número de casos nuevos y activos en el sur de la entidad; mientras que el nivel de atención cinco permanecerá en los municipios de Comondú, Loreto y Mulegé.

La actividad escolar se posterga en la entidad por los efectos del Huracán ‘Nora’, sin embargo, a partir de mañana y hasta el viernes 10 de septiembre, los equipos operativos de enseñanza básica realizarán tareas de organización con el objetivo de reanudar las clases hasta el lunes 13 de septiembre, ya sea de manera presencial o en el modelo a distancia.

Campeche

El semáforo se mantiene en amarillo con pronóstico esperanzador para los próximos días, de acuerdo con el informe del pasado viernes 20 de agosto, el gobierno estatal puso en marcha un operativo Covid-19 denominado ‘Esperanza’ con el que 39 brigadas sanitarias recorrerán el estado para llevar a cabo acciones de salud pública y de prevención.

En cuanto al regreso a clases, la entidad autorizó el retorno a clases presenciales a más de 900 planteles ubicados en municipios o ejidos que mantienen niveles muy bajos o casi nulos de contagio, por lo que tienen la aprobación para retomar clases en las aulas, mientras que el resto de los planteles lo harán de forma híbrida.

Chiapas

Es el único estado que se mantuvo en color verde en el ejercicio pasado de semaforización, esta quincena permanece en verde lo que implica que todas las actividades esenciales y no esenciales pueden operar sin ningún problema, eso incluye a las escuelas, que retomarán clases de forma escalonada y cada plantel decidirá cuál es la mejor manera de operar y garantizar la salud de sus alumnos, profesores y administrativos.

Chihuahua

El estado norteño permanece en semáforo amarillo y de acuerdo con el Subsecretario de Promoción de la Salud, Dr. Hugo López Gatell, la tercera ola en la entidad está cediendo y es probable que en próximas fechas se regrese al semáforo verde en la entidad gobernada por Javier Corral.

Mientras que el retorno a clases está previsto de forma híbrida con cambios constantes entre el alumnado que asistirá de forma presencial a las aulas para evitar contagios y con la plena certeza que los planteles estarán abiertos para su atención.

Ciudad de México

De acuerdo con la jefa de Gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, la ciudad se mantiene en naranja, pero con señales claras de estabilización y recuperación para trascender al amarillo, por lo que no se llevarán a cabo medidas extraordinarias, se mantiene todo igual en la capital del país.

Mientras que el regreso a clases es un hecho el 30 de agosto, pero cada plantel elegirá como se llevará a cabo su operación, ya sea de forma presencial, escalonada, híbrida o virtual y de acuerdo con las estimaciones del gobierno capitalino, se espera la apertura del 99 % de los planteles.

Coahuila

El estado se mantiene en semáforo amarillo con franca mejoría para pasar al verde en próximos días. En cuanto al retorno a clases, la entidad ha sido de las primeras en implementar el regreso presencial, desde el 10 de agosto se autorizó el regreso en niveles medio y superior, mientras que en el nivel básico se hizo lo posible para que todos los planteles pudieran regresar de forma presencial desde el pasado 24 de agosto y de acuerdo con las autoridades de educación más del 80 % ya se incorporó.

Colima

El estado es uno de los más afectados por la tercera ola de la pandemia en México, su situación para la próxima quincena se mantiene igual, semáforo rojo, con miras a estabilizar el número de contagios y hospitalizaciones para así trascender al semáforo naranja, lo que seguramente veremos hasta el siguiente reporte.

En cuanto al regreso a clases la fecha se mantiene en pie, será de forma presencial y se mantiene el esquema híbrido, además de ser voluntario.

Durango

El estado se mantiene en semáforo naranja, no ha habido incremento en sus números, pero tampoco se nota un decrecimiento, por lo que esta quincena se mantiene igual. En cuanto al regreso a clases, se acordó que será voluntario, autoridades sanitarias y educativas informaron que hará pruebas aleatorias a docentes y alumnos en zonas con mayor riesgo por Covid-19; mientras que los menores que no asistan podrán tomar clases en línea.

Estado de México

La entidad mexiquense continuará en semáforo naranja, así lo informó el gobernador Alfredo del Mazo, y además explicó que el retorno a clases presenciales se realizará con base en un protocolo que establece asistencia escalonada, voluntaria y siguiendo las medidas de prevención del COVID-19, por lo que se espera que las escuelas que así lo decidan abran sus puertas este lunes para la atención de los alumnos. La entidad es la que cuenta con la matrícula más grande del país con cerca de cinco millones de alumnos y más de 20 mil planteles.

Guanajuato

El estado se mantiene en amarillo durante la siguiente quincena debido a una estabilización en los números pero todavía no se puede marcar una tendencia a la baja.

En tanto, por la falta de más de 3 mil maestros, por fallas en la infraestructura o por obras en desarrollo, 876 escuelas del estado no regresarán a clases para este 30 de agosto. Sin embargo, el regreso de 1 millón 693 mil alumnos de todos los niveles en 12 mil 004 escuelas está garantizado. En Guanajuato se contempla que haya tres modalidades para el retorno: presencial, híbrida y a distancia.

Guerrero

El gobierno estatal manifestó que el semáforo se mantiene en rojo, con la esperanza de poder cambiar al naranja en el siguiente informe; la incidencia de contagios y decesos continúan siendo altas, principalmente en la región Centro, en este caso en el municipio de Chilpancingo, y en la Costa Chica, en Acapulco y Zihuatanejo.

En la entidad 917 mil 553 alumnos y 59 mil 269 docentes iniciarán mañana el ciclo escolar 2021-2022 en tres modalidades; presencial, virtual e híbrido, informó la Secretaría de Educación Estatal.

De las 11 mil 257 escuelas en la entidad, las clases presenciales se iniciarán en mil 334, ubicadas en zonas suburbanas donde no hay riesgo de contagio de Covid-19, lo anterior seguirá vigente siempre y cuando las lluvias originadas por el Huracán ‘Nora’ lo permitan y se pueda garantizar el regreso por las condiciones climatológicas y físicas, el último reporte indica que no se podría retomar el ciclo escolar.

Hidalgo

El estado se encuentra en un periodo de alerta que lo pone en rojo para la siguiente quincena, es una de las entidades marcadas como epicentro de la tercera ola.

En cuanto al regreso a clases, el estado ha manifestado que el regreso es voluntario, y además será escalonado para que los padres de familia lo tengan en cuenta y puedan tomar la decisión que más les convenga y sólo aplicará en 15 de los 84 municipios de la entidad.

Mientras que en el caso de las escuelas particulares, la presidenta de la Federación de Escuelas Particulares de Hidalgo (Fepeh) María del Pilar Martínez, señaló que las escuelas de la entidad están listas para el regreso a las clases presenciales, aunque descartó que se realicen pruebas de Covid-19 a estudiantes y docentes.

Jalisco

El estado pasa a semáforo naranja luego de semanas intensas en color rojo, de acuerdo con los informes de la secretaría de salud local, la entidad comenzó una etapa de estabilización en cuanto a casos y hospitalizaciones.

Mientras que el regreso a clases se llevará a cabo de forma alternada (una semana sí y otra no en nivel básico), y para quienes acudan diario a los planteles solo se les pedirá que mantengan un aforo menor al 50 por ciento, además de ser voluntario, no hay obligatoriedad y los descansos se llevarán a cabo de forma escalonada, mientras que la Secretaría de Educación de Jalisco (SEJ) apoyará el aprendizaje de los estudiantes desde casa en la plataforma plataforma Recrea Digital

Michoacán

La entidad se mantiene en semáforo naranja por lo que resta el mes de agosto y principios de septiembre. En cuanto a las clases, el nivel básico se mantendrá distancia y los que sí podrían regresar son niveles medio y superior. Los conflictos políticos que mantienen profesores de la CNTE también hacen muy complicado el regreso a clases presenciales.

Morelos

Se mantiene en naranja, los contagios se estabilizan pero aún no hay condiciones para pasar de color en el semáforo. Mientras que en el caso de las clases, el inicio está pactado para el 30 de agosto, la modalidad será bajo el modelo híbrido para el ciclo escolar 2021-2022 y se contará con los programas de educación a distancia como “Aprende en Casa”, “Jóvenes en TV”, “Bachillerato en TV”.

Nayarit

La entidad pasa a naranja, es uno de los epicentros de la pandemia y desafortunadamente no hay condiciones todavía para trascender en el semáforo epidemiológico, en este momento, la entidad está registrando estabilización en hospitalizaciones pero por el momento no se vislumbra el cambio a amarillo, en tanto, las clases están previstas para que inicien el 30 de agosto, pero no de manera presencial, sería de forma virtual y en algunos casos y solo si mejoran las condiciones pasarían a ser escalonadas con un modelo híbrido.

Nuevo León

El estado se mantiene en rojo, a pesar de que se han hecho esfuerzos para aminorar los números de contagios y hospitalizaciones, esto no ha sido posible, por lo que se mantendrán una quincena más. Mientras que las clases siguen en pie en modelo a distancia, hibrido y presencial.

Oaxaca

Se mantiene en naranja y con un franco descenso en sus números para trascender al amarillo quizá en la próxima medición. De acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, la entidad es de las que registran una curva de descenso marcada en los últimos días. En cuanto a las clases se mantiene en espera la decisión de que inicie el día 30 y si es así, sería con distintas modalidades, a distancia, presencial y mixto, con excepción de Huatulco en los que las autoridades municipales han decidido no retornar a las aulas por el aumento de contagios.

Puebla

La entidad del centro del país regresa a semáforo rojo debido al alto nivel en el número de contagios, hospitalizaciones y defunciones, por lo que a partir de esta quincena se llevarán a cabo medidas de restricción en torno a la movilidad para tratar de aminorar los casos. El gobierno estatal avaló que el regreso a clases sea presencial, sin embargo, la decisión no es obligatoria y se tratara en consenso con los padres de familia y de no contar con la aprobación generalizada, el esquema de retorno será híbrido.

Querétaro

El estado se mantiene en naranja para la próxima quincena, si bien se han hecho esfuerzos por aminorar los casos, aún no se tiene una curva marcada para poder definir el declive de la pandemia. El regreso a clases será escalonado y comprenderá cinco etapas, en los que se contemplan los niveles básico, medio superior y superior, y un porcentaje menor de alumnos podrá acudir a clases presenciales en municipios o comunidades que tienen muy bajos niveles de contagio e incluso nulos.

Además las secretarías de Educación y de Salud estatales presentaron la carta de corresponsabilidad que padres de familia y escuelas podrán firmar de manera voluntaria para el regreso de los alumnos, así como el protocolo de actuación en caso de que se detecte un caso positivo de Covid-19 dentro de algún salón de clases.

Quintana Roo

El estado permanece en naranja y con una ligera mejoría para que pronto regrese al semáforo amarillo, todo dependerá de las condiciones de los últimos días. En cuanto al regreso a clases el gobierno indicó que se haría solo si la entidad se encontraba en semáforo amarillo o verde, sin embargo, con las nuevas disposiciones acerca de la educación como actividad esencial, dicha regulación se cancela y se daría paso a un regreso escalonado y de forma virtual, siempre y cuando las condiciones así lo permitan luego del paso del huracán ‘Grace’ por la entidad, la semana pasada, se tiene la información que serán menos de 200 planteles los que podrían volver de forma presencial.

San Luis Potosí

Se mantiene en naranja, todavía no se logra contener el número de contagios en las zonas urbanas y por esa razón los hospitales aún registran porcentajes moderados de ocupación. En tanto, las clases comenzarán el día 30 de forma voluntaria, en esquema híbrido y con el apoyo de los propios padres y maestros para llevar a cabo los protocolos sanitarios.

Sinaloa

La entidad pasó de semáforo rojo a amarillo, un salto enorme ya que ni siquiera pasó por el color naranja. Al igual que el estado seis entidades más estarán en amarillo, de riesgo medio del 23 de agosto al 5 de septiembre. Sólo mil 115 planteles permitirán el regreso a clases presenciales a nivel básico, debido a que son las únicas escuelas que tienen condiciones de infraestructura sanitaria. En tanto, las demás pueden iniciar en sistema híbrido o virtual y hasta el momento se mantiene en pie el inicio de clases, todo dependerá de las condiciones en las que dejé al estado el huracán ‘Nora’.

Sonora

Se mantiene en naranja para la próxima quincena y con leve mejoría para trascender en las semanas entrantes al color amarillo, sin embargo, eso todavía no es palpable. En cuanto al regreso a clases se mantiene el 30 de agosto y se podría dar de forma presencial solo en las escuelas que cuenten con la infraestructura adecuada para hacerlo y con el previo compromiso y apoyo de los padres, el gobernador electo Alfonso Durazo indicó que en breve pondrá en marcha un programa de rehabilitación de planteles.

Tamaulipas

El estado es uno de los que retrocede a rojo debido al incremento en los números de contagios, hospitalizaciones, casos activos y decesos, es otra de las entidades que son epicentro de la tercera ola en México, y por lo que se ve, va a tardar un periodo más en regresar al semáforo naranja. Las clases están programadas para iniciar el día 30, al corte del pasado viernes cerca de 530 planteles de nivel preescolar, primaria y secundaria estarían regresando a clases de manera presencial.

Tabasco

Llama la atención ya que pasó de semáforo amarillo directo al rojo por el incremento marcado de casos, contagios, hospitalizaciones y decesos, en poco tiempo retomó una desafortunada aceleración. La Secretaría de Educación del estado confirmó que el regreso a clases será escalonado y que iniciará el 30 de agosto, en tanto, padres de familia indicaron que ningún maestro o director de escuela podrá obligar a los alumnos a acudir a la escuela.

Tlaxcala

Pasa de amarillo a naranja, en los últimos días ha registrado incremento en sus números y sobre todo en el porcentaje de ocupación hospitalaria, lo que la deja entre las entidades que tendrán que poner mayor esfuerzo en recuperar los niveles que mantuvo anteriormente. Al igual que Tabasco, se confirmó que el regreso a clases será escalonado y que iniciará el 30 de agosto, habrá que ver si bajo esas condiciones será posible y cómo se llevaría a cabo dicho proceso.

Veracruz

Se mantiene en naranja para la próxima quincena y con leve mejoría para trascender en las semanas entrantes al color amarillo, sin embargo, eso todavía no es palpable. En cuanto al regreso a clases se mantiene el 30 de agosto, en grupos reducidos no especificados y sólo algunos días a la semana en forma presencial y de manera voluntaria.

Además la SEP a nombre de su titular, Delfina Álvarez indicó que habrá clases pese a algunas carencias en los planteles luego de estar cerradas por más de año y medio y por los recientes estragos de las lluvias.

Yucatán

El estado se mantiene en amarillo con tendencia a estabilizarse en próximas fechas y trascender al verde, sin embargo, aún es complicado vaticinar para cuando se podría realizar el cambio.

De acuerdo con el Protocolo Estatal para un regreso seguro a clases, el cual será voluntario, el estudiantado podrá tomar sus clases de manera presencial o a distancia y contarán con filtros sanitarios en la entrada y dentro de los salones de clases, además de ser extensivo para todos los miembros de la comunidad.

Zacatecas

El estado permanece en naranja y con una ligera mejoría para que pronto regrese al semáforo amarillo, todo dependerá de las condiciones de los últimos días. Sólo en cinco municipios (Mezquital, Melchor Ocampo, Salvador, Apozol y Apulco) fue autorizado hasta el momento el regreso a las clases presenciales de nivel básico, sin embargo, no se descarta que en próximas fechas se amplíe la medida.