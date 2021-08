No habrá alza en tarifas del transporte en Nuevo León, asegura "El Bronco"

Tras darse a conocer que la Asociación de Transportistas de Nuevo León planea un alza en la tarifa del transporte de pasajeros, el Gobernador del estado Jaime Rodríguez Calderón aseguró que no habrá tal incremento y argumentó que habrá sanciones para quienes lo hagan.

“No hay aprobación en eso, es una intención de los empresarios del transporte. Yo les contesto que por qué no compran camiones. Yo me he sentado con ellos muchas veces, y el Gobernador no decide las tarifas, sino el Consejo y ellos son parte.

Ellos dijeron medias verdades, no es así como ellos dicen, no hay aprobación de tarifa, ni hubo. Ellos plantearon el incremento, y el Consejo dice que lo revisaría. Yo decidí que no en ese momento porque tenía facultades, hoy no porque se cambió la ley”, argumentó El Bronco.

El pasado martes, la Asociación de Transportistas reveló que se tomó la decisión de elevar la tarifa para ayudar a mejorar las condiciones del transporte en la entidad, tras condenar que se haya reducido en un 47 por ciento la flotilla existente, y que desde 2014 no se registre un incremento en el cobro.

Sin embargo, esta decisión debe ser tomada por el Consejo de Movilidad en el estado, que ha descartado ya en ocasiones anteriores que esto suceda.

Incluso, el mismo Rodríguez Calderón adelantó que no habrá incremento al menos en lo que le queda de mandato, que termina el próximo 4 de octubre.

Ya que además, insistió que se está “agrediendo” a los usuarios del transporte en un momento de crisis económica para la ciudadanía en general, y agregó que tienen interés de conciliar, más no de confrontar.

Sin embargo, el mandatario insistió que habrá sanciones para los transportistas que suban la tarifa sin la aprobación del Consejo.

“Vamos a sancionarlos, y pedirles a los usuarios que no paguen. Que no paguen, no ha sido aprobado ningún incremento, y quien lo suba está cometiendo un delito y estará pagando las consecuencias. Les convoco a los empresarios que se tienen en el Consejo, y pregunto: si no es negocio, ¿por qué siguen?”.

