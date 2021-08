No existen condiciones adecuadas, regreso a clases puede terminar en desgracia: Sandra Cuevas

Luego de que la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México expresara que, ante la falta de información por parte de las autoridadee de las demarcaciones y del gobierno local sobre la condición de las escuelas, donde se presentará un protocolo de actuación para cada uno de los planteles frente a la emergencia por Covid-19 para el regreso a clases, Sandra Cuevas señaló que esta situación puede ser un gran riesgo.

Voces expertas han declarado que las escuelas no están preparadas, no tienen las condiciones para recibir a los niños y niñas a clases, dijo Cuevas

Al respecto, destacó que el riesgo no es solo para los niños y niñas que asisten, sino para los mismos profesores, por ello la UNA-CDMX presentarán un protocolo para que haya una protección a los alumnos, que tiene que ver con cómo recibir a todos los niños.

La también vocera de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México se dijo preocupada por el riesgo que existe, ya que puede complicarse, se pueden contagiar los alumnos y esto puede terminar en una desgracia para ellos y quienes los rodeen.

Señaló que las autoridades toman decisiones y entre más escuchan que no se puede, parece que no les interesa siendo una decisión ya tomada y no hay discusión al respecto.

Supervisión del regreso a clases

En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez para el espacio "Sergio y Lupita", la alcaldesa electa de Cuauhtémoc comentó que se tiene un gobierno que no escucha y que no reflexiona, y afirmó que muchas escuelas no tienen señalamientos, no hay suficiente agua en los sanitarios para todos los niños entre otras cosas.

A través de la señal de Heraldo Media Group, Sandra Cuevas señaló que desean que los niños regresen a clases; sin embargo, que regresen de una forma segura. El próximo lunes 30 de agosto, señaló, la UNA-CDMX estará supervisando este regreso a clases en el que presentarán el protocolo a la SEP y a las autoridades pertinentes una nueva materia.

Queremos que existe una nueva materia que se llame, Seguridad, para que los niños sepan que es lo que está pasando y cómo afrontar esta pandemia, ya que los niños son lo que menos tienen esta información.

