Secuelas por el Covid-19: Señor de la tercera edad lleva 7 meses sin voz

A siete meses de padecer COVID-19, Patricio Gallardo no ha recuperado su voz, pues una de las secuelas de la enfermedad fue quedar disfónico.

Patricio, de 69 años, empezó con síntomas de coronavirus en diciembre, antes de Navidad, y estuvo grave en casa, con atención médica a distancia.

Mientras permaneció en cama casi no recuerda nada, pero hacia finales de enero, después de recuperarse, notó que intentaba hablar y su familia no lo escuchaba.

“A las dos o tres semanas que salí del COVID, mi esposa me preguntaba algo, yo respondía, pero ella me decía ‘te estoy hablando, contéstame’, y yo no podía hablar más fuerte”, recordó.

Al expresarse, Patricio se oye como una persona que tiene laringitis y apenas sale un hilito de voz.

Uno de cada seis pacientes de COVID-19 (16 por ciento) puede presentar una enfermedad grave con pérdida de la calidad de voz, llamada disfonía, de acuerdo con Lilia Rodríguez, de la Asociación Española de Logopedia, Foniatría y Audiología.

En un artículo publicado en el medio The Conversation, la experta refiere que las afectaciones de la capacidad respiratoria repercuten en la calidad de la voz; la afectación puede ocurrir en el transcurso de la enfermedad o en la recuperación.

Entre las secuelas del COVID-19, Patricio presenta también fibrosis pulmonar, dolor de piernas y espalda.

En los últimos seis meses, el vecino de la alcaldía Iztapalapa, acudió a cinco clínicas y hospitales del IMSS por el tema de la voz. Le realizaron una endoscopia para ver sus cuerdas vocales y le explicaron que éstas se ven tensas y quedan un poco separadas al hablar, lo que causa una fuga de aire.