Exigen sanción contra catedrático de la Universidad Veracruzana por comentarios misóginos y homofóbicos

Marcelo “N”, catedrático de la Universidad Veracruzana (UV), campus Xalapa, fue denunciado en redes sociales al emitir comentarios discriminatorios contra parejas del mismo sexo y el aborto.

Integrantes del Consejo Estudiantil de la Facultad de Contaduría y Administración señalaron que el profesor ha actuado de forma “misógina” y “homofóbica”, situación por la que han sido presentadas quejas ante las autoridades universitarias.

También la dirección de la mencionada Facultad ha exhortado al estudiantado que presentan la denuncias correspondientes en caso de ser necesario. El académico fue videograbado en una clase virtual por sus alumnos, cuando daba a conocer su postura sobre dichos temas.

El sujeto habló sobre la Biblia y el rechazo de la Iglesia hacia las parejas entre personas del mismo sexo, lo que el estudiantado consideró inapropiado.

Además, criticó a las mujeres que se han embarazado por falta de conciencia al tener relaciones sexuales sin protección y como parte de un posible acto de irresponsabilidad.

“Ahora hay gente que se embaraza y dice tengo derecho a matarlo, para qué carajo te embarazaste, para qué carajo abriste las piernas, por qué no te inyectaste, por qué no te tomaste tus pastillitas si querías andar en estas barbaridades, porque no me parece que un ser sea masacrado”, externó a sus alumnos.