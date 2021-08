Exhiben a profesor de la Universidad Veracruzana por comentarios homofóbicos en plena clase

Un profesor de la Universidad Veracruzana arremetió contra las relaciones entre personas del mismo sexo, así como contra quienes están a favor del aborto; como base para sus argumentos, uso la biblia, por lo que en redes sociales se generó un debate al respecto y hubo quien llamó ultraconservador al catedrático.

Mauricio Pavón fue el docente de la Facultad de Contaduría y Administración. que emitió sus opiniones consideradas por muchos como misóginas y machistas. Pavón es un supuesto experto en temas de auditorías gubernamentales, pero en una de sus clases se aventuró a hablar de temas que parece desconocer:

“A lo mejor dicen: ‘bueno, yo no me quiero casar’… bueno, ahora con tanta distorsión que hay ya de la sexualidad y todas esas barbaridades. De que ahora les permiten hombre con hombre y mujer con mujer. Yo estoy en total desacuerdo con esas marranadas. Son unas cochinadas, porquerías. Punto”, expresó.

Agregó que dichos en contra de los homosexuales están fundamentados en lo que dicen la biblia, pero no fue todo, pues añadió que en la actualidad “los derechos humanos sirven para asesinar”: ¿Pa’ qué carajo te embarazaste? ¿pa’ qué anduviste abriendo las piernas? Te hubieras inyectado, te hubieras tomado tus pastillitas, si querías andar en esas barbaridades. Miren, estoy hablando con adultos, porque no me parece que, a algún ser, que no se puede defender, sea masacrado”.

La Máxima Casa de Estudios de Veracruz se pronunció al respecto

Al respecto, la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón, emitió un comunicado en el que asegura que la institución reprueba la misoginia, homofobia, así como las expresiones de odio, además de que la universidad no comulga con las expresiones del académico, las cuales fueron “recogidas tanto en redes sociales como en medios de comunicación”. Sin embargo, en el comunicado de no más de 10 líneas no se habla de algún castigo o sanción para el maestro, lo cual sólo generó más polémica en las redes sociales.

Esto es lo que dijo la Universidad al respecto. Foto: Especial.

