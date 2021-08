Credencializar quedó en el pasado, vamos a dar un QR para identificar: Sánchez Cordero

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero señaló que el Registro Nacional de Población emitirá códigos QR para la identificación de las y los mexicanos, y que no iniciará ningún proceso de credencialización.

En la inauguración de la campaña “Septiembre el mes del testamento 2021”, la responsable de la política interior reconoció que está pendiente garantizar el derecho a la identidad.

“Tenemos que avanzar necesariamente en el derecho humano a la identidad. Nosotros en el proyecto que tenemos en esta Secretaría, desde el Gobierno Federal, desde la instrucción del mismísimo presidente de la república, es que hagamos realidad el derecho humano a la identidad de todas las y los mexicanos desde que nacen. Nosotros no vamos a credencializar, eso ya quedó en el pasado, nosotros vamos a dar un QR en el cual se pueden identificar a las personas en su unicidad, en su individualidad”, explicó.

En el evento, Sánchez Cordero señaló que el Registro Nacional de Población entregará buenas cuentas y resultados este sexenio.

“La credencial para votar es a partir de los 18 años ¿dónde queda todo ese universo de personas? porque todos los niños desde que nacen son titulares de todos los derechos, son personas en plenitud ¿dónde queda el derecho de todas las personas desde que nacen hasta los 18 años no tienen una posibilidad de identidad, de hacer valer un derecho humano a la identidad? no estamos identificando personas o mexicanas o mexicanos, no estamos identificando con credencial, esa es la gran, la gran diferencia, la identificación y la identidad, el derecho humano a la identidad, a ser único, irrepetible en todo el universo, y no una credencial, o no credencializar la identificación, que no la identidad, el derecho humano a la identidad”, detalló.

