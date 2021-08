Claudia Sheinbaum descarta imposición de pasaporte de vacunación en CDMX

En la Ciudad de México quedó descartada la imposición de un pasaporte de vacunación contra COVID-19, que obligaría a los ciudadanos a aplicarse el biológico para poder realizar actividades en espacios públicos.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que no van a obligar a nadie a vacunarse contra esta enfermedad.

"Claro que, además de ser científica, creo en las vacunas, pero no creo que debamos obligar o poner un pasaporte de que puedes salir a la calle si estás vacunado y si no estás vacunado", dijo en su participación en el proyecto cultural de fomento a la lectura y de divulgación de la historia de México "Para leer en libertad".

Durante la entrevista que le realizó la activista cultural Paloma Saiz Tejero, la mandataria capitalina hizo énfasis en que las prohibiciones conllevan posibles problemas.

"Es cierto que por un lado está el interés colectivo sobre el interés individual, pero también, digamos, las prohibiciones te generan otros problemas. Claro que es debatible", sostuvo.

La titular del Ejecutivo local señaló que, desde su visión como gobierno de izquierda, son defensores de las libertades, por lo que buscarán educar e informar sobre la vacunación.

"Yo pienso que gobiernos de izquierda como defensores de las libertades, por encima de todo, porque cuando yo hablo de una Ciudad de derechos, obviamente hablo en contra de los privilegios que consideraba el neoliberalismo, como el estado de bienestar (...) los derechos finalmente te llevan a las libertades, porque los derechos conllevan responsabilidades.

"Creo que en el caso de la vacunación es lo mismo, lo que nos corresponde no es sancionar y castigar al que no se vacuna, sino informar, informar, educar, educar, educar, educar, educar, educar, y en esa libertad la gente va tomando decisiones, habrá alguno que nunca se quiera vacunar, pero creo que en la Ciudad no nos queda de otra más que seguir informando, informando", afirmó.

En la capital del país se han aplicado más de 9 millones de dosis de la vacuna contra COVID-19. Las personas mayores de 50 años ya tienen su esquema completo.

Sheinbaum señaló que en la vacunación de adultos mayores de 60 y más tuvieron un porcentaje de 80 por ciento de cobertura, sin embargo los rezagados ahora buscan el biológico ante una nueva ola de contagios.

"Ahora todos los rezagados se quieren vacunar, porque, como hemos tenido una nueva ola de contagios, la gente sabe que si estás vacunado te va a pegar mucho menos fuerte la enfermedad", agregó.

