Entre 3 intentan robar a chofer de combi, pero éste acelera y los hace volar: VIDEO VIRAL

Por desgracia, las personas que se mueven dentro del Estado de México tienen que cuidarse mucho de no ser asaltados en las combis que circulan en sus municipios. Diversos videos, que se exponen en redes sociales, dejan como aval los peligros que se viven dentro de este tipo de transporte público y aunque en la mayoría los asaltantes se salen con la suya, hay casos en los que terminan frustrados.

En esta ocasión se viralizó uno donde tres presuntos delincuentes, que abordaron una unidad por separado, intentaron despojar de sus ganancias y pertenencias a un chofer en el municipio de Chalco. A pesar de los gritos intimidatorios y que eran varios, no supieron qué hacer ante la reacción del hábil conductor.

Apenas escuchó las amenazas, éste pisó el acelerador como si estuviera compitiendo contra el actor Vin Diesel de "Rápidos y Furiosos" para darles una buena sacudida a los hampones, quienes apenas vieron que no generaron el miedo que esperaban, emprendieron la graciosa huída.

El chofer acelera y los ladrones salen volando

¿Quién no se ha subido a un vehículo y, si no se agarra bien, termina en el suelo tras acelerar? Esta fue la misma "técnica" que el chofer aplicó, sólo que en esta ocasión no le gritaron y lo hizo con más gusto.

Al intentar escapar, el último de los ladrones logro saltar de la unidad para ponerse a salvo, pero dejó la puerta abierta mientras sus compañeros no podían tener control de sus cuerpos.

Las imágenes de la cámara de videovigilancia captaron el momento en que el segundo se arrojó como si estuviera en un avión y portara un paracaídas. El tercero, al ver el peligro de arrojarse de la combi en movimiento, intentó dialogar con el hombre al volante, pero fue en vano por lo que tuvo que sentarse en la puerta y esperar el momento adecuado para saltar.

¿Cómo es que corrió sin encontrarse con otros coches? Esta es la pregunta que seguro muchos se hicieron. La respuesta está en que los hechos sucedieron el pasado 22 de julio del presente año a las 03:51 horas. Sólo así pudo hacerlo, de lo contrario el tránsito se lo hubiera impedido.

