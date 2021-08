Famosos que difundieron FAKE NEWS sobre la Covid-19 y fueron afectados por la enfermedad

Con el reciente contagio de coronavirus que vive Paty Navidad, quien durante meses dijo que el virus que azota al mundo desde 2019 no existe, han salido a relucir más figuras del espectáculo y el entretenimiento que buscaron desestimar las advertencias gubernamentales para mantener los protocolos sanitarios.

En el caso de la exconductora de "Picardía Mexicana", se sumó a las teorías que indicaban que la vacuna contra este mal no eran más que una fórmula preparada para poder controlar la población por parte de los líderes del mundo. Durante semanas, pidió a los seres humanos no creer en lo que decía eran mentiras y aseguró que no se inmunizaría.

Al final, la estrella de la televisión mexicana fue diagnosticada con el virus, situación que alegró a figuras como Susana Zabaleta y Carmen Salinas, quienes dijeron que esta experiencia podría servir para enseñarle a la conductora que estaba equivocada y debía cuidarse.

Miguel Bosé

Otro más en el club de los que negaron al virus, pero se vieron afectados por él fue Miguel Bosé, quien experimentó el contagio y la muerte de Lucía Bosé, su madre. Pese a que se le informó que su progenitora había perecido debido al virus, este negó cualquier relación con la enfermedad y aseguró que lo querían engañar.

Aún en duelo por la difunta, el cantante convocó a unirse a una marcha que realizaron cientos de personas en España para oponerse a las medidas sanitarias contra el coronavirus. Destacó que el uso de cubrebocas y el confinamiento obligatorio eran parte de una estrategia de censura por parte del Estado.

Madonna

"La Reina del Pop" sí cree en la enfermedad y se contagió de ella durante una gira que tuvo en Londres. Los síntomas de la enfermedad fueron tales que tuvo que abandonar una de sus fechas con un bastón y pasar hasta seis horas en la cama para recuperarse.

Donó una cantidad millonaria para la investigación para desarrollar una estrategia médica contra este mal; sin embargo, dijo que ya había una vacuna lista para la población, pero los gobiernos no querían ofrecerle al mundo. Poco después, fue captada en una fiesta en Estados Unidos

Lucía Méndez

Durante una entrevista que dio en abril del año pasado, Lucía Méndez aseguró que el coronavirus había sido creado en un laboratorio y no había sido transmitido de un animal hacia el hombre. No obstante, ha dado fe de la existencia de este mal y ha pedido a la gente que se cuide para evitar contagiarse.

Poco después de la muerte de Magda Rodríguez, en noviembre de 2020, la actriz decidió hacerse una prueba para determinar si era portadora del virus. Pese a que presentó síntomas relacionados con la Covid-19, no resultó portadora de esta enfermedad.

Ygona Moura

En el mundo de internet también ocurrieron casos de este tipo. Ygona Moura era una usuaria de redes sociales que solía negar que el coronavirus fuera un hecho real. La mujer no siguió ninguna medida sanitaria bajo el supuesto de que la enfermedad era un invento, por lo que fue ingresada a un hospital.

Pese a que fue conectada a un respirador y recibió la atención necesaria por parte de los médicos de su natal Brasil, la negacionista pereció a causas de las complicaciones de la enfermedad.

Marco de Veglia

El experto en marketing, Marco de Veglia, vivía en Estados Unidos y durante sus últimos meses de vida se aseguró de que la gente supiera su postura sobre el virus. De acuerdo con él, la enfermedad que ha acabado con millones de vidas en el mundo era una gripe que se podía curar en casa.

Destacaba que todos los protocolos sanitarios eran una estrategia hacer ganar dinero y poder a las farmacéuticas a costas de la salud de las personas. Al final tuvo que ser hospitalizado cuando se contagió. Pese a que fue intubado y tratado en la unidad de cuidados intensivos, murió.