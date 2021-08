Enrique Alfaro Ramírez no descarta contender para la presidencia en 2024

Hacer las cosas bien y terminar su mandato es lo que tiene en agenda en estos momentos Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco quien agradeció el gesto del ex mandatario Emilio González Márquez que lo mencionó como la opción para llegar a la suceder al actual Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

"Emilio es mi amigo, lo aprecio y le agradezco sus palabras, yo ya he dicho que estoy concentrado en mi trabajo como gobernador y el tiempo dirá que es lo que sigue, pero en lo personal no estoy en esa búsqueda o en esa ruta de buscar candidaturas, estoy tratando de demostrar con trabajo que en Jalisco se hacen las cosas bien y si lo hacemos podemos ver alguna alternativa de futuro, no es tiempo".

El ex mandatario del Partido Acción Nacional (PAN) Emilio González Márquez, recién nombrado delegado de ese partido en Quintana Roo, "destapó" a Enrique Alfaro como candidato a la Presidencia de la República, porque dijo que sería la única opción viable para el 2024.

Sin embargo, Alfaro Ramírez no descartó el poder aparecer en la boleta del proceso electoral 2024, aunque insistió que no se distraerá de su trabajo al frente de Jalisco.

"No, no lo descarto, pero insisto no es algo que esté buscando, tiene que ver más con la idea de aportar a la lucha que están dando muchos para que el país cambie de rumbo y desde donde me toque estar haré lo que me corresponda, por lo pronto creo que lo que me toca es ser gobernador del Estado y no pre candidato a nada".