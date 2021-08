Dulce María Sauri considera imposible hacer consulta de revocación de mandato el 21 de marzo como pide AMLO

La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, advirtió que por ley es imposible que el 21 de marzo del 2022 sea celebrada la consulta ciudadana sobre revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, como propuso el mismo mandatario federal para empatarla con la conmemoración del natalicio de Benito Juárez.

Entrevistada este jueves en Palacio Nacional, la legisladora también calificó innecesario convocar a un extraordinario para que el Congreso discuta la próxima semana la ley reglamentaria de la consulta, ya que ve, incluso, riesgoso legislar al vapor. Recomendó hacerla en septiembre próximo, cuando inicia la 65 Legislatura.

“Con todo respeto al señor presidente, no puede ser el 21 de marzo, tiene que ser como plazo máximo el 5 de marzo y esto porque los artículos transitorios especifican con toda claridad el momento en el que el INE tiene que expedir la convocatoria, y su plazo máximo es el 4 de enero y a partir de ahí son 60 días para poder realizar la jornada, que justamente se cumple el 5 de marzo, que es sábado”, explicó.

Sauri Riancho descartó percibir como “caprichos” del Ejecutivo el querer celebrar el 21 de marzo la consulta, más bien, dijo, ve “que son buenos deseos”. Sin embargo, señaló que “quizá al señor presidente le falta alguien que le diga con claridad” lo que dice la Constitución.

Sobre el extraordinario que Morena en el Senado impulsa en la Comisión Permanente del Congreso, la priista argumentó que no hay necesidad de precipitarse, pues hasta noviembre inician los procesos para la consulta.

“No es que no haya facilidades, aquí estamos hasta el 31 de agosto, lo que no hay es necesidades. Y se necesita legislar con toda seriedad, el cuidado que amerita el tema de revocación de mandato. Imagínense que por las prisas alguien no se percate, como nadie se ha percatado, que la consulta no puede ser el 21 de marzo sino el 5 de marzo, esto nos metería en un terrible lío. Entonces, como diría el clásico al cual me encanta acudir con mucha frecuencia: ‘¡pero qué necesidad!’”, dijo.

dhfm