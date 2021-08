Consulta Popular sin gente en la Ciudad de México

La Consulta Ciudadana que busca decidir si se juzgará o no a los ex presidentes de México desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña, ha sido muy polémica desde que se anunció por parte del presidente López Obrador. No sólo por la utilidad o no de la misma, sino por la pregunta que se formuló y podría parecer confusa o ambigua.

La pregunta que está en las boletas para las personas que acudan a las casillas es:

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Pero no sólo la redacción de la pregunta causó polémica. También el hecho de que mucha gente, incluso líderes de opinión cuestionaron la utilidad de la consulta.

La consulta ciudadana ha tenido poca participación en la CDMX

Poca participación de la gente

En redes sociales se ha visto que hay muy poca participación de la gente en la consulta ciudadana. Las casillas lucen vacías y los funcionarios tienen en su poder los blocks de boletas, que aún se ven casi completos. Además, no hay filas de espera, mismas que son muy comunes en las elecciones, especialmente en una circunstancia como la que se vive en la actualidad, con la pandemia por Covid-19.

Algunos ejemplos son las casillas que se encuentran ubicadas en la Universidad La Salle, Benjamín Franklin, en donde sólo había una persona formada. También en la Calle Maricopa, en la colonia Nápoles hay muy poca participación.

Otro ejemplo es el de la casilla en Santa Rosa Jáuregui, en donde se puede ver que no hay personas que acudan a participar a la consulta ciudadana.

Hay que recordar que la hora límite para participar son las 6:00 de la tarde, en tiempo local, según el estado y la ciudad de la que se esté hablando.