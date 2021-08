Consulta Popular INE: Dónde y cómo votar, casillas, horarios, cómo ubico mi mesa, pregunta

Este 1 de agosto se llevará a cabo la primera consulta popular en el país, respaldada por la Constitución. En este sentido, la ciudadanía tendrá la responsabilidad de decidir si se abren o no procesos penales para los expresidentes de México.

La consulta consistirá de una pregunta con respecto a los actos que realizaron estos actores políticos durante sus mandatos. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha invitado a la población a participar en este ejercicio ciudadano.

Algunos especialistas consideran a la consulta popular como un punto de partida para la creación de comisiones que tengan como finalidad la investigación de hechos en el pasado, que puede incluir una investigación en contra de los exmandatarios.

¿Dónde y cómo votar para la Consulta Popular?

El Instituto Nacional Electoral (INE) pondrá a disposición un total de 56 mil 908 mesas receptores que se ubicarán en los domicilios asignados durante la Jornada Electoral del pasado 6 de junio. Cada mesa podrá recibir hasta dos mil puntos de vista de los ciudadanos.

¿A qué hora empieza la consulta?

Las casillas de la consulta popular comenzarán sus actividades a las 8:00 horas y cerrarán a las 18:00 horas, como si fuera una jornada electoral normal. Recuerda que debes de asistir con tu INE actualizada para poder ser parte de este ejercicio ciudadano.

¿Cómo ubico mi mesa para votar?

Para localizar la mesa receptora que te corresponde se tiene que ingresar a https://ubicatumesa.ine.mx, y también se puede marcar al INETEL: 800 433 2000. También se puede enviar un mensaje de WhatsApp al número 5558097300.

¿Habrá casillas especiales?

En esta ocasión, la consulta popular no contará con casillas especiales destinadas a aquellas personas que quieren emitir su opinión pero no se encuentran en su localidad que no coincide con la credencial de elector.

¿Cuál es la pregunta de la Consulta Popular?

Las personas que participen en la consulta tendrán que responder con un sí o no a la pregunta establecida que es la siguiente:

"¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?".

Mapa ley seca por estados

Autoridades de diversas entidades decidieron aplicar la ley seca este domingo 1 de agosto mientras se desarrolla la consulta popular. Esta medida también se toma durante las jornadas electorales. Estos son los estados que prohibirán la venta de alcohol.

* Nuevo León.

* Tamaulipas.

* Puebla.

* Veracruz.

* Guanajuato.

¿Qué es la Consulta Popular?

Se considera como un mecanismo de participación que está contemplado en la Constitución y tiene la finalidad de que los ciudadanos que participen aprueben o rechacen las acciones de los actores políticos en el pasado. La consulta se realizará por iniciativa del Poder Ejecutivo Federal.