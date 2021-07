AMLO responde a voces que pronostican fracaso de la consulta: "la democracia no puede fracasar"

Ante posturas de que será un fracaso la consulta popular de este domingo, el presidente Andrés Manuel López afirmó que "la democracia no puede fracasar".

Al supervisar la construcción de la carretera San Ignacio-Tayoltita, pidió a la ciudadanía convertir en un hábito la democracia participativa, es decir, las consultas, plebiscitos, referéndum y la revocación de mandato.

"Es muy importante la democracia participativa: no se agota la democracia sólo en elegir a nuestros representantes; el pueblo tiene que estar participando constantemente. Por eso la importancia de las consultas, del plebiscito, del referéndum, de la revocación del mandato, porque ahora ya todo eso se puede practicar.

"Viene esta consulta del domingo, pues hay que participar, hay que dar la opinión que se tenga, en cualquier sentido, como mujeres y hombres libres" consideró.

Acompañado del gobernador saliente de Sinaloa, Quirino Ordaz y del entrante, Rubén Rocha, recordó que en marzo del próximo año él mismo se someterá a la revocación del mandato, para que la gente decida si continúa o no en la Presidencia de la República.

Explicó que en la Constitución está establecido que cada tres años, a la mitad del sexenio, se preguntará al pueblo si debe o no seguir el titular del Ejecutivo federal.

"El pueblo pone y pueblo quita, entonces yo me voy a someter a la revocación del mandato y el pueblo va decidir si quiere que yo continúe o que renuncie" dijo.

¿Por qué es importante esto?, se cuestionó el mandatario, para que el pueblo siempre tenga en sus manos el poder, que nadie se sienta absoluto, en ningún nivel de la escala.

"Imagínense si nos eligen por seis años y nos portamos mal y le hacemos daño al pueblo. ¿Por qué nos tienen que aguantar tanto tiempo?", insistió.

El mandatario agregó que hay presidentes que tiene 20 o 30 por ciento de aceptación y 70 de rechazo "y ahí están. ¿Para qué sirve un presidente así?, si no tiene el respaldo del pueblo, si lo único que tiene es legalidad y no la legitimidad, pues no se puede gobernar un país si no se cuenta con el apoyo del pueblo".

El presidente también confirmó que no votará en Nayarit, pues el INE no puso casillas especiales, por lo que criticó al árbitro, quien desde su óptica, debió poner más casillas y debió difundir más esta consulta, en la que se preguntará a la ciudadanía si debe o no enjuiciarse a los ex presidentes del país.

