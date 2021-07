Video de Martín Jesús López Obrador es una campaña negra, "intentan perjudicarme": AMLO

Durante la conferencia Mañanera de Palacio Nacional de este viernes 9 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el video difundido la tarde de ayer en donde se ve a David León entregar dinero a su hermano Martín Jesús López Obrador, ante ello el mandatario aseguró que la intención con ello es perjudicarlo y lo consideró como una "campaña negra"

"Creo que la intención es perjudicarme, o tratar de perjudicarme, es la campaña negra de siempre de mis adversarios, ya estamos acostumbrados a esto, pero también siempre hemos salido de la calumnia ilesos. Este video de ayer corresponde a otros videos de otros tiempos, entiendo que es un asunto hasta personal y lo están convirtiendo en un asunto político," aseguró el presidente.

López Obrador destacó que "según la información sobre este nuevo video, fue un trato personal entre David León y mi hermano, sin embargo se empata, se junta para hacer ver que es dinero para campañas, dinero político, dinero para mí, cosa que no es cierto," aseguró.

"Si hay algún delito de mi hermano, no encubro a nadie"

El presidente aseguró que la difusión de este tipo de videos es muestra de que los intereses de muchas personas que se dedicaban a robar están siendo afectados: "No me extraña que esto suceda porque están siendo afectados muchos intereses creados de muchas gente que se dedicaba a robar y saquear en el gobierno, es la actitud del periodismo oficial, oficioso, vinculado a la corrupción, al poder. Loret de Mola debe estar ahora hasta preocupado porque se detuvo al señor Cárdenas Palomino que aparece en uno de los montajes que hizo Televisa con Loret de Mola, incluso golpeando a un supuesto delincuente o secuestrador," señaló López Obrador.

El mandatario aseguró también que en el caso de su hermano, si hay algún delito que perseguir, debe ser castigado ya que él no encubre a nadie: "También decir que si hay algún delito de mi hermano, de quien sea, yo no encubro a nadie. Es muy claro que el que comete un delito, sea quien sea, debe ser castigado. Independientemente de lo mediático, de lo político, si existen pruebas de un delito hay que denunciarlo", aseguró.

López Obrador destacó también que se encuentra tranquilo y no le preocupa este tema: "Estoy con la conciencia tranquila pues conozco muy bien de esto, solo imagínense por cuánto he pasado. Cuando ya no me ataquen me voy a preocupar. Si no hay ataques es porque no estamos cambiando las cosas. Lo de De Mola, El Universal, son parte del bloque conservador, reaccionario, corrupto que quieren descarrilar el Gobierno que represento, nada más que se van a quedar con las ganas," señaló el presidente.

Finalmente, AMLO aseguró que lleva más de cinco años sin ver a su hermano Martín: "No he hablado con él, ni siquiera con mis hermanos, a mi hermano Martín no lo veo desde hace cinco años. Yo estoy entregado por completo a la causa que defendemos, enarbolamos y estamos llevando a cabo en beneficio de la gente que es la causa de la transformación," concluyó el presidente.