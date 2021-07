Pareja de adultos mayores están graves, aún con vacuna

Durante más de un año se cuidaron de no salir, pero los señores Claudia y Javier, mayores de 65 años están hospitalizados por COVID-19, a pesar de que ya estaban vacunados.

"Están graves", dice Miguel Gómez a las afueras del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), donde está internada su mamá, mientras que su padre, don Javier, está en el Hospital Enrique Cabrera, en el otro extremo de la Ciudad de México.

Miguel y su hermana se coordinaron para estar al pendiente de sus padres, sin embargo, él se quedó sorprendido porque no se imaginaba que una persona podría tener COVID severo a pesar de inmunizarse.

En marzo, los señores Claudia y Javier recibieron la vacuna Sinovac de dos dosis en la alcaldía Tlalpan. Pero hace más de una semana, se hicieron la prueba de COVID y dieron positivo. Habían tenido malestar y la oxigenación bajó.

Con su prueba, don Javier fue al Instituto Nacional Nutrición Salvador Zubirán. Lo regresaron porque no estaba mal y le pidieron volver si empeoraba. Así fue y retornó, lo recibieron, pero no había camas y lo trasladaron al Enrique Cabrera, donde recibe buena atención, pero los partes diarios vía telefónica no están a tiempo.

Dos días después, la señora Claudia acudió al INER, donde la recibieron de inmediato.

"Apenas vino a consulta y yo creo que fue cuando le agarró el virus, porque nosotros le llevamos todo a la casa, nos tocó la mala suerte", añade Miguel.

A la par del aumento de contagios en la Ciudad de México, hay un incremento en las hospitalizaciones desde hace un mes, según las cifras oficiales de la capital, aunque el alza es menor que en las dos olas previas.

"Los ingresos diarios en urgencias pasaron de 3 a 10", dijo un médico del INER y refirió que la mayoría son personas menores de 50 años y hay casos de personas ya vacunadas.