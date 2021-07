En una semana, asesinan a tres mujeres trans en México

Tres mujeres trans fueron asesinadas en México en sólo una semana. El 1 de julio, Ivonne Álvarez en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México; el 7 de julio, Valeria Carrasco en Villa Álvarez,Colima y Kendra en Tijuana, Baja California.

De acuerdo con la Fundación Arcoíris, México es el segundo país de Latinoamérica con más crímenes de odio contra la comunidad LGBT+, después de Brasil. La organización Letra S reportó 79 asesinatos de personas de dicha comunidad en 2020 y más de la mitad eran mujeres trans.

Agentes de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) detuvieron a Estanislao "N", acusado de asesinar a Ivonne Álvarez dentro de una barbería ubicada en la colonia Santa María Aztahuacan en la alcaldía Iztapalapa de la CDMX, el pasado jueves 1 de julio.

De acuerdo con la asociación civil Fuera del Clóset, el cuerpo de Ivonne fue encontrado "maniatado y con signos de tortura".

La madrugada del miércoles 7 de julio, Valeria Carrasco fue encontrada muerta al interior de su propia casa, ubicada en la colonia Villas de Oro, municipio de Villa de Álvarez, Colima. Su cuerpo tenía hematomas en muñecas y pies. Según el portal 'Homosensual', se cree que pudo haber sido asfixiada.

"Me uno a la exigencia a las autoridades correspondientes para que se actúe a resolver este y tantos feminicidios más que siguen impunes. No más crímenes de odio, no más discriminación, no más violencia hacia las mujeres", tuiteó Indira Vizcaíno, gobernadora electa de Colima.