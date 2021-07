Justicia para Samuel: Indignación en España por brutal crimen homofóbico; esto sabemos

Durante las últimas horas, las redes sociales de España se han llenado con el mensaje: Justicia para Samuel. Se trata del caso de un joven español de 24 años, Samuel Luiz, quien murió a causa de una brutal y mortal paliza, lo que ha indignado al país europeo por tratarse de un crimen homofóbico.

La tarde de este lunes 5 de julio, miles de personas realizaron protestas en varias ciudades de España para exigir justicia ante la brutal agresión que acabó el sábado pasado con la vida del adolescente en la ciudad de A Coruña.

Las emotivas concentraciones de protesta se llevaron a cabo en A Coruña, Barcelona, Madrid y Valencia, todavía bajo la conmoción del asesinato de Samuel Luiz, que sigue investigándose y que ha condenado en Twitter el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Confío en que la investigación de la Policía Nacional dé pronto con los autores del asesinato de Samuel y esclarezca los hechos. Fue un acto salvaje y despiadado. No daremos ni un paso atrás en derechos y libertades. España no lo va a tolerar. Todo mi apoyo a su familia y seres queridos", tuiteó.

En la ciudad gallega, escenario del crimen, miles de personas dieron cita en la plaza de María Pita, convocados por colectivos LGBT+, que han achacado el crimen a una muestra de LGBTIfobia, aunque aún no ha sido confirmada por la investigación, que mantiene abiertas todas las vías.

Los asistentes guardaron un minuto de silencio que ha culminado con fuertes aplausos, en una plaza completamente abarrotada. A pesar de la lluvia, un grupo de amigas de la víctima, visiblemente afectadas, mostraron carteles en los que se podía leer:

"Su amor no hacía daño, nuestro odio sí", "Pedimos respeto", "Samu no ha muerto, lo han asesinado" y "No murió, lo asesinaron al grito de "maricón".