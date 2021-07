Gobernadores de Morena aceptan cubrir 50% para pensión por discapacidad de 18 a 64 años: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que las y los gobernadores electos de Morena aceptaron cubrir el 50% del monto de la pensión para personas con discapacidad para que se amplíe a los adultos de 18 a 64 años.

En la conferencia matutina, señaló que actualmente la pensión para personas con discapacidad sólo tiene cobertura para un millón de niñas, niños y adolescentes, pero se busca ampliarla para seis millones de adultos en el país.

“Ahora que vinieron los nuevos gobernadores electos, ellos quieren que se establezcan convenios con la federación para que ellos pongan un 50 por ciento, nosotros 50 por ciento restante, y no sólo se dé la pensión para discapacidad a mayores, a menores de 18 años o hasta 18 años, sino de 18 a 64 (años), que ya a partir de los 65 ya es la pensión de adulto mayor”, explicó.

El pasado 24 de junio, el jefe del ejecutivo recibió en Palacio Nacional a los gobernadores electos de Baja California, Marina del Pilar Ávila; Baja California Sur, Víctor Castro; Campeche, Layda Sansores; Colima, Indira Vizcaíno; Guerrero, Evelyn Salgado; Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; Nayarit, Miguel Ángel Navarro; Sinaloa, Rubén Rocha; Sonora, Alfonso Durazo; Tlaxcala, Lorena Cuellar; y Zacatecas, David Monreal.

López Obrador indicó que su gobierno busca llegar a todos los rincones y ampliar los programas sociales, por lo que las y los ciudadanos no deben pensar que están olvidados, “no, no están olvidados, porque nosotros estamos trabajando para que toda la población sea atendida y vamos a ir avanzando”.

“Como hay discapacitados de 18 a 64 años que no están recibiendo pensión, ellos estarían en condiciones de aportar el 50 por ciento y nosotros el restante 50 por ciento para tener a todos los adultos mayores con pensión y a todos los discapacitados, estamos hablando de seis millones de discapacitados”, precisó.

SSB