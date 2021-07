Ricardo Monreal: Se desconoce la Cámara de origen de las 3 reformas que propuso AMLO

Ricardo Monreal, senador de la República Mexicana, aseguró que en esta primera mitad del sexenio, se ha cumplido con una agenda muy amplia que se ha denominado como la agenda legislativa para el cambio de régimen, logrando su propopuso.

El senador afirmó que han legislado en materia de austeridad, sobriedad republicana; para separar al poder económico del político, para recobrar los estándares en materia educativa, para recuperar el propósito en materia de salud universal y en seguridad, creando la Guardia Nacional y reformando al Poder Judicial Federal.

Al respecto, señaló que es una amplia gama de reforma en materia constitucional, en materia legal creando nuevas instituciones y afirmó que es la primer agenda legislativa que se propusieron en Morena, la cual está satisfecha, faltando la segunda etapa de legislatura, que será basta en leyes y reformas.

Recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció las reformas a la Guardia Nacinoal, la Reforma Eléctrica o el fortaleza a la CFE y una reforma en materia electoral.

En entrevista con Carlos Zúñiga para el espacio Cámara de Origen a través del Heraldo Media Group, indicó que no saben por cual reforma empezarán ya que el presidente no ha anunciado su envío, en el que meterá como iniciativas preferentes al inicio de la legislatura el 1º de septiembre o enviarlas en cualquier momento.

"No sabemos qué Cámara use o destine la iniciativa como Cámara de Origen y no se sabe a dónde enviará el Ejecutivo a estas tres reformas", dijo el senador.