"No tenemos precio"; dice AMLO a la mafia

Al inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó un mensaje a la "mafia": "no tenemos precio", pues no llegó a la Presidencia con el apoyo de intereses creados.

Afirmó que ahora hay una "raya", una frontera, que distingue la delincuencia y al gobierno, lo que permite que ya no haya corrupción, ni impunidad.

"No nos importa el dinero, no tenemos precio. Yo respeto al que con esfuerzo, con trabajo, y de conformidad con la ley forma un patrimonio: esa persona merece respeto, protección, más si invierte, da trabajo y participa para el progreso de México.

"Pero yo tengo como filosofía el ser feliz no por bienes materiales que acumule, por títulos o por fama. Yo creo que la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. No nos importa el dinero", reiteró.

Entonces, agregó el presidente, la tienen difícil los de la mafia, porque cómo le van a hacer si no tenemos precio, pues lo estima más importante en su vida es la honestidad.

Acompañado de gabinete de seguridad y de los gobernadores de Sonora, la saliente Claudia Pavlovich y el entrante Alfonso Durazo, recodó que la masacre en Bavispe, de integrantes de las familias LeBaron, Langford y Miller, no quedó impune y hasta el momento hay 20 detenidos.

Qué esperaban, se cuestionó el mandatario, que iban a quedar impunes esos crímenes: pues no, hay 20 detenidos. Nos llevó tiempo, pero se hizo justicia. Y así va ser siempre.

En ese sentido, sostuvo que en su gobierno no hay impunidad, pues al margen de la ley, nada y por encima de la ley, nadie.

Además, agregó que su movimiento llegó a la Presidencia con el apoyo del pueblo, quien es su único "amo".

En su segundo día de gira de trabajo por el norte de Sonora, el mandatario también aplaudió el avance de la Guardia Nacional y celebró que en dos años tenga un 75 por ciento de aceptación de la ciudadanía.

Adelantó que se reprogramó el evento de la conmemoración del segundo aniversario de la Guardia Nacional, suspendido por lluvias el pasado miércoles en Campo Marte.

“Lo vamos a llevar a cabo, lo vamos a celebrar ese acto para hacer un reconocimiento a todos los elementos de la Guardia Nacional. No es para que se vayan a creer mucho pero en las últimas encuestas ya están en el 75 por ciento de aceptación, así les califica el pueblo de México, 75 por ciento”.

“Claro, están en primer lugar, en empate técnico, la Secretaría de la defensa y la Secretaría de Marina con 85%, son las instituciones mejor calificados del país”, remató.

Por: Francisco Nieto

dhfm