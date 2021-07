Gobierno federal no ha propiciado las condiciones para el regreso a clases presenciales, advierte experto

Marco Fernández, profesor del Tec de Monterrey e investigador de México Evalúa, señaló que el gobierno federal no ha propiciado las condiciones óptimas para el regreso a clases presenciales y en vez de ánimo por parte de los padres de familia y maestros hay mucho escepticismo.

En entrevista con Mario Maldonado en "Noticias de la Mañana", a través de El Heraldo Televisión, el profesor aseguró que las cosas cosas no ocurren simplemente por un decreto sino con asignación de recursos y trabajo constante, esto en referencia a que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo si "lleva o relampaguee" en agosto se regresará a las clases presenciales.

"El presidente no sufre en carne propia las consecuencias de sus omisiones. Por ejemplo, su hijo estudia en una escuela privada en donde tienen internet y sus clases las puede llevar a distancia sin problemas, pero esa no es la realidad de todos los alumnos del país", sentenció el profesor.

De igual forma, enumeró algunos de los aspectos de salud que se deben tomar en cuenta al momento de volver a las aulas y que el gobierno federal no está tomando en consideración.

"El gobierno federal no ha garantizado la asignación de recursos para que en el sector educativo se superen las condiciones ocasionadas por la pandemia. Hay que revisar que para volver a las aulas es forzoso el uso de cubrebocas, algo a lo que no se ha destinado ni un sólo peso para la adquisición de este artículo tanto para niños como docentes; es necesario hacer las pruebas aleatorias de detección del Covid-19, algo que demostró EU, ya que comprobó que más del 66 por ciento de los estudiantes eran asintomáticos, y, por último, hace establecer la vacunación de los menores de 12 a 18 años, algo para lo que todavía no hay fecha", explicó Marco Fernández.

El experto también hizo énfasis en que se desconoce la situación emocional de los estudiantes, situación que se ha visto agravada por la pandemia del Covid-19 y para lo que "el gobierno federal no ha destinado ni un solo peso".

De acuerdo con una escuela realizada por el Tec de Monterrey, el 60 por ciento de los padres de familia confirmó que sus hijos tienen algún tipo de afectación emocional, algunos están enojados, otros presentan ansiedad y algunos más se encuentran tristes, "problemas que deben ser tratados y que no se está haciendo".

Fernández lamentó que ni las mismas autoridades de la SEP conozcan el impacto de la pandemia en la educación escolar, ya que manejan datos sobre la deserción correspondientes a 2019-2020, "hace falta actualizar esta clase de información".

Respaldo de la SEP

La SEP respalda la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de volver a clases presenciales el 30 de agosto, fecha que coincide con la puesta en marcha del ciclo escolar 2021-2022, pues el calendario escolar tendrá 200 días efectivos de actividades educativas, aunque ha dicho que será un regreso voluntario, pues la decisión es de los padres de familia.

La dependencia de educación del país ha dicho que será seguro volver a las aulas, pues los maestros de todo el país ya fueron vacunados, por lo que no habría riesgo para los menores que acudan a las escuelas públicas y privadas.

Al respecto la SEP brinda el curso en línea Retorno Seguro estrategias para el regreso a clases presenciales del ciclo 2021-2022: Educación, donde se proporcionan las estrategias que contribuyan a disminuir el riesgo de contagios por SARS-Cov-2 entre los integrantes de las comunidades escolares para fortalecer un regreso seguro a clases presenciales al ciclo escolar 2021-2022.