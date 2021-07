SEP: ¿Qué dice el SNTE sobre el regreso a clases presenciales el 30 de agosto?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) iniciará clases presenciales el próximo 30 de agosto, fecha en que dará inicio el ciclo escolar 2021-2022, y en que está previsto que más de 35 millones de alumnos de educación básica regresen a las aulas, luego de más de un año de clases virtuales.

Ante esta decisión de la máxima autoridad en educación del país, padres de familia han expresado su preocupación, ya que consideran riesgoso que los menores de edad vuelvan a las aulas, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que es seguro, sin embargo no todos los gobernadores respaldan esa decisión.

El mandatario ha reiterado en varias ocasiones que es tiempo de retomar las clases presenciales, pues la escuela es el pilar de la educación y de no hacerlo los niños y niñas tendrían complicaciones no sólo a nivel de aprendizaje, sino social, ya que no conviven con sus compañeros en esta etapa que es fundamental para aprender a vivir en sociedad.

¿Qué dice el SNTE sobre la clases presenciales?

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Alfonso Cepeda Salas indicó que ese organismo respalda el regreso a clases y que se llevará a cabo de manera gradual y de forma segura, sin embargo no precisó una fecha para esto en todos los estados.

“En cuanto las condiciones sanitarias lo permitan, volveremos paulatinamente a las escuelas, esto tendrá lugar bajo todas las medidas de protección e higiene dispuestas por autoridades educativas y de salud, cuando ocurra nos reencontraremos en cada escuela para seguir cumpliendo con nuestra razón de ser”.

Reconoció que es riesgo menos que todos los docentes ya hayan sido vacunados contra Covid-19, pero dijo que no hay que bajar la guardia ni relajar las medidas de seguridad, pues la pandemia ni se ha ido y viene un repunte que ahora está enfocándose hacia los jóvenes, a los niños.

¿Qué estados sí iniciarán clases el 30 de agosto?

En este mapa podrás consultar los estados que sí iniciarán el ciclo escolar 2021-2022 de manera presencial el próximo 30 de agosto y los que no han definido si seguirán de manera virtual, pues en las últimas cuatro semanas México ha registrado la tercera ola de Covid-19.