Decomisan en Tijuana y Ensenada una tonelada de especies marinas

En acciones por separado, elementos de la Secretaria Marina-Armada de México en coordinación con Oficiales Federales de Pesca de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), decomisaron una tonelada de productos marinos protegidos por la ley.

Los operativos se realizaron en Tijuana y Ensenada, donde fueron decomisados las especies marinas, cuyos posesionarios no presentaron los permisos de comercialización.

La Segunda Zona Naval y la Conapesca, informaron que la primer acción se realizó durante la visita de inspección y verificación de producto pesquero en un establecimiento ubicado en Tijuana, donde se encontraron 473 (cuatrocientos setenta y tres) kilogramos de camarón de granja sin cabeza congelado, 13 (trece) kilogramos de pulpo entero congelado, 15 (quince) kilogramos de caracol chino precocido congelado y cuatro kilogramos de calamar congelado.



Las autoridades precisaron que el propietario del establecimiento no pudo comprobar su legal procedencia, por lo que se efectuó la retención provisional del producto, informaron las secretarías de Marina y de Agricultura y Desarrollo Rural.



La segunda acción se ocurrió durante dos inspecciones vehiculares en inmediaciones de las colonias Hidalgo y Bustamante del municipio de Ensenada.



Ahí, un elemento de Marina y un oficial de Conapesca detectaron dos vehículos, uno tipo panel de color blanco, que transportaba 290 (doscientos noventa) kilogramos de pepino de mar semiseco cocido y otro que transportaba 214.4 (doscientos catorce punto cuatro) kilogramos de pepino de mar cocido, y no comprobaron su legal procedencia.



En una tercera acción, personal naval del Grupo de Inspección y Verificación durante recorrido marítimo dentro de la dársena de Ensenada interceptó una embarcación menor con un motor fuera de borda, con cuatro tripulantes, entre ellos un menor de edad, quienes se encontraban realizando actividades pesqueras.



Al inspeccionar la unidad encontraron alrededor de 240 (doscientos cuarenta) kilogramos de erizo de mar rojo fresco, distribuidos en seis tambos de color azul, por lo que se les solicitó presentar el permiso que amparara la legal procedencia del producto y, al no contar con citado documento, se retuvo precautoriamente.

Oficiales de la Conapesca trasladaron el producto al depósito pesquero correspondiente en Ensenada, mientras que la embarcación quedó en resguardo del muelle de Mando Naval para ser puestos a disposición de la autoridad competente.



En otro operativo conjunto realizado este fin de semana, se logró retener de manera precautoria una embarcación de aluminio, un motor fuera de borda y 52 (cincuenta y dos) langostas enteras vivas, especie en veda.



Durante un recorrido se detectó el levantamiento de trampas con el producto descrito, informaron.

Las autoridades precisaron que el producto fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, además de una persona, a quien se leyó la Cartilla de Derechos Humanos y a quien se le presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento.