Amparan a Kamel Nacif contra orden de aprehensión por tortura a Lydia Cacho

Un tribunal federal concedió un amparo al empresario Kamel Nacif contra la orden de aprehensión emitida en su contra el pasado 3 de diciembre por el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho.

En conferencia de prensa virtual, Luis Knapp, coordinador de Defensa del Programa de Protección y Defensa de la organización Artículo 19, informó que el Tercer Tribunal Colegiado de Quintana Roo determinó que los hechos de tortura a la periodista no tuvieron relación con la publicación de su libro Los Demonios del Edén, sobre una red de pederastia.

En abril pasado, el Segundo Tribunal Unitario de Quintana Roo negó un amparo a Nacif, por lo que el empresario interpuso este recurso de revisión, que resolvió el Tercer Tribunal Colegiado.

Knapp detalló que el tribunal colegiado resolvió que cuando el ex gobernador Mario Marín señaló -según los audios difundidos- que le acaba de dar “un pinche coscorrón a esta vieja cabrona”, esto se trata de una afirmación vaga y genérica.

“El tribunal argumentó que la palabra “vieja” se entiende como una mujer de edad avanzada y no se puede afirmar que así identifican a Lydia Cacho, continúa explicando el tribunal y cito, “en México es utilizada para identificar la palabra vieja a una mujer, pero ante la falta de precisión de algún nombre, no puede concluirse que entre todas las mujeres del mundo, los que intervinieron en la llamada se referían en específico a Lydia cacho”, esas son palabras del tribunal colegiado en su sentencia”, explicó.

Además, el tribunal señaló que no existe una orden o instrucción expresa y clara de algún funcionario o superior jerárquico para que Cacho fuera torturada por la publicación del libro.

Detalló que la sentencia es del pasado 15 de julio y se dio por mayoría de las magistradas Selina Avante Juárez y Graciela Bonilla González.

Lydia Cacho critica cambio de magistrada

Lydia Cacho criticó que mes y medio después de las elecciones, el Poder Judicial de la Federación cambiara a la magistrada que llevaba el caso.

“Después de 16 años de buscar justicia por haberme torturado y después de leer la determinación, lo único que puedo decir es que sentí que viajamos en el tiempo al pasado, la determinación y la argumentación de estas magistradas es prácticamente idéntica a la del primer juez corrupto que comenzó a llevar mi caso hace 16 años.

“El primer argumento, algunas y algunos de ustedes recordarán, fue que yo no soy periodista, que Los Demonios del Edén era un libelo y no era una investigación periodística y que no había sido torturada”, enfatizó