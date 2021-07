Dónde denunciar un caso de maltrato animal en la CDMX y el Edomex

Hace poco se dio a conocer un video donde una familia completa se turnó para golpear hasta la muerte a su propio perro, el cual estuvo gran parte de su vida atado en la azotea de su casa. Este hecho se viralizó de inmediato gracias a las vecinas que decidieron no quedarse calladas por el cruel acto.

Cuando ocurren este tipo de acciones y alguien los presencia, la pregunta que de inmediato surge es "¿en dónde puedo levantar mi denuncia?" La respuesta inmediata podría ser, colgar el material en las redes sociales para que el caso se extienda y se haga del conocimiento público, pero es menester saber qué hacer en esos casos donde los animales de compañía o de otro índole, sufre de crueldades y no pueden defenderse.

Para empezar, maltrato no sólo son las agresiones físicas, las autoridades han extendido otra serie de circunstancias para castigar a los responsables: abandonarlos, no tenerlos en buenas condiciones de salud, no darles espacios para su recreación, no alimentarlos bien, son algunos de ellos.

De acuerdo con el portal Contacta Abogado, la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2002 y reformada por última vez el 4 de mayo de 2018, establece en su artículo 24 que son actos de crueldad y maltrato contra los animales los siguientes:

Causarles la muerte utilizando cualquier medio que prolongue la agonía o provoque sufrimiento.

El sacrificio de animales utilizando métodos diversos a los permitidos.

Cualquier mutilación, alteración de la integridad física o modificación negativa de sus instintos naturales, que no se efectúe bajo cuidado de un especialista.

Todo hecho, acto u omisión que pueda ocasionar dolor, sufrimiento, poner en peligro la vida del animal o que afecten su bienestar.

Torturar o maltratar a un animal por maldad, brutalidad, o negligencia grave.

No brindarles atención médico veterinaria cuando lo requieran.

Azuzar a los animales para que se ataquen entre ellos o ataquen a las personas.

Toda privación de aire, luz, alimento, agua, espacio, abrigo contra la intemperie, cuidados médicos y alojamiento adecuado acorde a su especie.

Abandonar a los animales en la vía pública o comprometer su bienestar al desatenderlos por periodos prolongados en bienes de particulares.

¿Dónde denunciar maltrato y crueldad animal?

Si una persona desea denunciar una de estas acciones, puede acercarse a la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México (SSC). También está la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT). La Agencia de Atención Animal proporcionó toda una agenda para que ningún delito de este tipo quede impune.

En el Estado de México se encuentra la Procuraduría de Protección al Ambiente o en la Fiscalía General de Justicia.

Gracias a las redes sociales el maltrato animal se ha hecho más visible, por lo cual varios congresos locales han decidido tipificarlo como un delito; sin embargo, aún faltan los estados de Chiapas, Guerrero, Tabasco y Tlaxcala. A pesar de esto, las personas que han decidido hablar por los animales en este tipo de situaciones esperan que dichas entidades tomen cartas en el asunto.