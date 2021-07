¡En pleno Verano! Detectan brote masivo de Covid-19 en la Riviera Maya; hotel desconoce contagios

El pasado martes 6 de julio, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell reconoció que México está viviendo una tercera ola de contagios de Covid-19, sin embargo, no se ajustaron las medidas sanitarias ni hubo restricciones en los diferentes sectores de la economía por lo que los casos siguen en aumento, no obstante, el panorama podría empeorar en esta temporada vacacional de verano pues en destinos como la Riviera Maya se ha reporta que uno de los hoteles más concurridos de la zona sigue funcionando pese a registrar un contagio masivo de este virus

De acuerdo con información emitida por el portal “La Verdad”, uno de los empleados de Vidanta en la Riviera Maya (Quintana Roo), confirmó que se registran diversos contagios de Covid-19, incluso, denunció que algunos empleados ya han muerto a causa de esta enfermedad mientras que otros trabajadores que presentan síntomas siguen trabajando y señala que los directivos del hotel no han actuado ante la situación por lo que el denunciante teme que los contagios se salgan de control.

El colaborador del establecimiento antes mencionado, detalló que en ese hotel están recibiendo a huéspedes contagiados sin ningún tipo de restricción, además, denunció que obligan a los empleados a atender a las personas enfermas, por lo que la cadena de contagios sigue creciendo y aunque no detalló un número aproximado de contagios, aseguró que hay casos confirmados en casi todos los departamentos.

El informante detalló que entre los contagiados hay camaristas, meseros, seguridad privada, empleados de cocina y detalló que una de las áreas más afectadas fue el departamento de mantenimiento y una de las revelaciones que más indignación causó en redes sociales, es que según lo informado, el hotel solo da tres días de incapacidad a sus empleados y al terminar dicho plazo son obligados a regresar a sus labores sin importar que aún sean portadores del Covid-19.

Exige intervención de las autoridades

El empleado, quien decidió reservar su identidad, expuso que cuando se registró uno de los primeros contagios entre los trabajadores se le hizo saber al sindicato de la CROC sobre las irregularidades cometidas por los encargados del hotel, sin embargo, señaló que hicieron caso omiso a las denuncias por lo que ahora buscan exponer el caso en medios para que las autoridades estatales o federales tomen cartas en el asunto y hagan respetar sus derechos laborales y se corte la cadena de contagios de Covid-19.

Algunos de los personajes que fueron señalados por el informante como responsables de esta precaria situación fueron el representante sindican y la gerente del complejo en Riviera Maya; la denuncia finalizó reiterando que es necesaria la intervención de las autoridades debido a que ya son muchos trabajadores contagiados en su centro de trabajo.

VIdanta no tiene información de estos casos

Mediante una llamada telefónica al callcenter de la cadena de hoteles Vidanta se informó a este medio de comunicación que hasta el momento no tiene datos de que haya un brote masivo de Covid-19 en su complejo de la Riviera Maya, y destacaron que se siguen todas medidas necesarias para garantizar la seguridad de los empleados y huéspedes.

El empleado Mario N que respondió la llamada y de quien reservamos su identidad, aclaró que no cuentan con un comunicado oficial por parte de la empresa ni de las autoridades sobre este caso que ha tomado fuerza en redes sociales y aclaró que muchas veces se dicen cosas que no están apegadas a la realidad.

Destacó que tanto el complejo de Riviera Maya, como todos los de la cadena, están operando con capacidad máxima del 50% y comentó que hay albercas para cada uno de los edificios, así no hay aglomeraciones de vacacionistas; de igual modo comentó que no hay servicio todo incluido y que cuentan con una amplia variedad de bares y restaurantes para sus visitantes.

El empleado de la cadena reconoció que el hotel estuvo cerrado durante dos meses al inicio de la pandemia, pero en este momento opera de manera responsable siguiendo las medidas de sanidad establecidas por la Secretaría de Salud y respetando la sana distancia; indicó que en caso de que haya un brote de coronavirus se avisaría a los huéspedes y a quienes tengan reservaciones en fechas próximas para reagendar su estancia.

Cifras del Covid-19 en Quintana Roo

De acuerdo con el último informe emitido por la Secretaría de Salud (SSa), en el estado de Quintana Roo se registran 641 casos activos de Covid-19, mientras que se acumulan 3 mil 62 defunciones ocasionadas por esta enfermedad desde el inicio de la pandemia.

Con información de La Verdad Noticias y Vidanta