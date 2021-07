Concierto de Guns n' Roses aún no está autorizado por expertos de salud para realizarse en Zapopan

Los eventos masivos de más de 600 personas no están permitidos en Jalisco debido a las medidas sanitarias ante el COVID-19, por lo tanto, el concierto del grupo Guns 'n Roses no está autorizado por los expertos de la mesa de salud y la compra de boletos está a consideración de los interesados.

Los eventos masivos como expos, ferias y congresos, además de aquellos culturales, sociales, o como en este caso, conciertos, deben ponerse a consideración ante la mesa de expertos de salud en la entidad para poder analizar las medidas sanitarias que se habilitarán y evitar posibles rebrotes de la enfermedad.

"Nos llegó la petición a la mesa de salud y la mesa determinó que no había condiciones en este momento para aprobarlo, quedo en 'stand by', pero es importante decir que por el momento no está autorizado, entonces pues ya saquen sus conclusiones cada quien", explicó Bárbara Casillas, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social.

El concierto está programado, según sus organizadores para 7 de octubre en el Estadio Akron en Zapopan, sin embargo, y pese a que ya comenzó la venta de boletos, aún no se ha autorizado debido a que sería difícil controlar las medidas sanitarias.

En este caso, hasta ahora no hay condiciones aunque se evaluará en los próximos días este y otros eventos masivos como la Feria Internacional del Libro (FIL) y los partidos de futbol, señaló Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco.

Actualmente en Jalisco se ha presentado un repunte en los casos activos de COVID-19, especialmente en jóvenes por lo que se ha llamado a los municipios a que refuercen las estrategias para revisar y hacer cumplir las medidas sanitarias del uso de cubrebocas, sana distancia y uso de gel antibacterial.

En rueda de prensa, destacó el mandatario jalisciense que lamentablemente los jóvenes están contagiando a los adultos mayores que son quienes están siendo hospitalizados en estos momentos, aunque también destacó que no se encuentran rebasados los nosocomios y se habilitarán camas conforme se requiera.

Este fin de semana, el municipio de Guadalajara realizó clausuras en establecimientos en donde se concentran los grupos de jóvenes y se reportó que fueron clausurados tres establecimientos, uno de venta de “alitas” y dos bares anexos a restaurantes, que incumplían con las determinaciones establecidas por la mesa de salud, entre estas, respetar los aforos permitidos, el uso de gel antibacterial y cubrebocas; además, dos de ellos carecían de licencia municipal.

Se realizarán reuniones con las autoridades de los municipios de la zona metropolitana a fin de que se refuercen sus operativos y ya se pase de los apercibimientos a las clausuras, sentenció Alfaro Ramírez.

Tampoco hay fiestas patronales

Adicionalmente, se refirieron a las convocatorias de diversos municipios en la entidad respecto a llevar a cabo fiestas patronales o celebraciones masivas alusivas a fechas conmemorativas de los municipios, sin embargo, también se puntualizó que estas no deben llevarse a cabo.

"La gente se quita el cubrebocas porque están tomando, porque están comiendo y la reunión que tuvimos con empresarios y presidentes municipales la semana pasada nos concentramos justamente en esos giros dónde por la naturaleza del giro y de la actividad se quitan el cubrebocas en algún momento, en el caso de la Expo y el comercio en general hay que decir no es necesario que la gente se requiere el cubrebocas para desarrollar la actividad en cambio en un bar, en una fiesta, en una fiesta de pueblo si se lo quitan", refirió Bárbara Casillas, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social.