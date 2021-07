Jalisco no hará reconversión hospitalaria de nuevo, tiene capacidad de reacción ante aumento de casos de COVID-19: Alfaro Ramírez

Las camas en los hospitales de Jalisco son suficientes para atender a los pacientes que presenten complicaciones y que requieran hospitalización, pero no están rebasados en estos momentos y tampoco se realizará una reconversión de nuevo, aseguró Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, quien aclaró que se cuenta con mil 102 camas de las cuales están ocupadas 262.



"Aunque por ahora no hay saturación en nuestros hospitales estamos en condiciones de hacer un ajuste para ampliar el número de camas en las unidades hospitalarias de Jalisco… vamos a hacer una estrategia flexible de habilitación de camas, dicho de otra manera, vamos a ir habilitando camas conforme se necesiten porque no podemos hacer una programación de reconversión hospitalaria como la que se hizo el año pasado, estamos en un momento diferente, si se van necesitando camas tenemos condiciones para habilitarlas y tenerlas listas, pero no podemos dejar de atender otros padecimientos o hacer un trabajo de reorganización de nuestro sistema de salud cuando el número de personas hospitalizadas no implican todavía esa necesidad, estamos en ese punto".



La entidad aún está lejos en la incidencia de casos activos, el pasado 2 de julio, la tasa nacional se ubicaba en 33 por ciento y la entidad estaba en nueve y el 11 de julio está en 46.5 por ciento y Jalisco se ubica en 23.3 por ciento, es decir, la mitad de la tasa de la media nacional, que aunque es un repunte en los casos activos aún está por debajo de este indicador y se mantiene la vigilancia de los estados colindantes para poder detectar las circunstancia de las otras entidades.



Insistió que por grupo de edad, los jóvenes continúan siendo los más afectados actualmente por el coronavirus, sin embargo, contagian a los adultos de 60 años o más y aunque la mayoría de este grupo de edad, ya cuenta con esquemas completos de vacuna, aún presentan contagios y hospitalizaciones.



"El 90 por ciento de las personas hospitalizadas en el mes de junio, no tenían la vacuna o no tenían el esquema de vacunación completa, por eso es el llamado a que todos acudamos a vacunarnos, que no haya excepciones y que nadie sostenga que la vacuna no sirve, sirve y marca la diferencia", insisitió.



Hasta el momento son dos millones 687 mil 551 hasta el corte del 10 de julio, quienes han recibido ya la vacuna y más de 85 por ciento del personal de salud y educativo, cuenta con esquemas completos del biológico. Sobre los grupos especiales, es decir, bomberos, seguridad pública y de las dependencias de impartición de justicia y en empresas, en donde se aplicaron más de cinco mil vacunas, y en los 125 municipios del estado, el grupo de edad de más de 60 años ya cuentan con al menos una dosis.