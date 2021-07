INE desmiente boicot a consulta popular, asegura que va y va bien

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, desmintió a quienes aseguran que el órgano rechaza la consulta popular del 1 de agosto, sostuvo que a 20 días “la consulta va y va bien”.

A través de un video mensaje en su cuenta de Twitter, el consejero presidente aclaró que el Instituto avanza en los preparativos para que se lleve a cabo la consulta popular del 1 de agosto en la que se les preguntará a los ciudadanos si se deben o no investigar las acciones de los políticos del pasado, mejor conocida como juicio a expresidentes.

En este contexto, una vez más desmintió a quienes afirman que el INE boicotea el ejercicio ciudadano y no quiere que se realice, recordó que las fechas para la convocatoria del ejercicio no fieron determinadas por el instituto sino por la mayoría parlamentaria del Congreso de la Unión que encabeza Morena.

“Ante quienes mienten diciendo que el INE no quiere la consulta, es muy importante mencionar que si la campaña de difusión iniciará hasta este jueves 15 de julio, no antes, esto se debe a una decisión que adoptaron las mayorías en la Cámara de Diputados y el Senado de la República en donde se decidió mover la fecha de entrada en vigor de la convocatoria del pasado mes de octubre como se planteaba originalmente hasta este jueves 15 de julio, es decir, eso no lo decidió el INE”