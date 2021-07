"Son tres años de retroceso", asegura el presidente del PAN

El líder nacional del PAN, Marko Cortés aseguró que los tres primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador son de retroceso para el país.

El panista criticó los rubros en los que a su consideración el país está a la baja, por ejemplo que en el primer trimestre del 2021, tuvimos una caída del PIB de -3.6 por ciento, se perdieron 348 mil 482 empleos y la inflación subió a 6 por ciento.

En cuanto a la inseguridad, Cortés afirmó que la violencia en el país se ha desatado, "seguimos sin estrategia para combatir a los grupos criminales y el gobierno está más preocupado por perseguir adversarios políticos, que a asesinos y narcotraficantes".

"Es como si el país hubiera retrocedido a la época de los setenta, pues además están comprometidas las libertades de pensamiento, económicas y políticas y el Presidente de la República de manera autoritaria quita recursos a funciones elementales del Estado Mexicano y se las otorga a sus caprichos personales", señaló.

Sentenció que el país está sumido en una profunda crisis, porque escasea el empleo, no hay crecimiento económico, no hay seguridad, no hay medicamentos, tenemos altos precios en la luz, el agua, la gasolina, la canasta básica y menos oportunidades.

El dirigente de Acción Nacional, dijo que López Obrador es un presidente que gobierna solo, no considera a su gabinete ni a los mandatarios estatales y no escucha a la oposición.

Aún está a tiempo de dejarse ayudar por la oposición y la sociedad civil para corregir el rumbo de México.

Por Misael Zavala

hmm