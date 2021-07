AMLO promete recuperación del empleo en tres meses y crecimiento económico del 6%

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la economía mexicana crecerá alrededor de 6 por ciento este 2021 a pesar de la pandemia de COVID-19.

Durante su mensaje por el tercer año del triunfo histórico democrático, dijo que ya se registran signos de recuperación, y que México se encamina hacia la normalización de la actividad productiva, educativa y social del país.

“El en campo se está produciendo sin limitaciones, el año pasado la producción agropecuaria aumentó 2 por ciento y lo ha hecho otro tanto en lo que va de este año; el sector industrial está en franca recuperación, y lo mismo el comercio, el turismo, los restaurantes, la aviación y otros servicios. Casi todos los pronósticos para este año coinciden en que la economía crecerá alrededor del 6”, afirmó.

En Palacio Nacional, López Obrador recordó que no se ha contratado deuda pública adicional y el peso no se ha devaluado, “durante los primeros dos años y medio de nuestro gobierno el salario mínimo a aumentado en 44 por ciento en términos reales, como no se veía en 36 años, no hemos aumentado en términos reales los precios de las gasolinas, el diesel, la luz; el gas ha aumentado un poco por encima de la inflación, pero ya vamos a corregir ese aumento muy pronto”.

Expuso que por la pandemia se perdieron más de 1.3 millones de empleos, pero ya se recuperan más de 900 mil empleos.

“Se perdieron un millón 395 mil (empleos), pero ya hemos recuperado 957 mil 248, de modo que sólo nos faltan 438 mil 156 para estar como antes de la crisis sanitaria, esto lo vamos a lograr en los próximos tres meses, lo más importante de la pandemia no desembocó en una crisis de consumo, gracias a las remesas y a los apoyos de los programas de bienestar que llegan y se aplican de abajo hacia arriba de los más pobres hacia la cúpula de la pirámide poblacional”, detalló.

Por Francisco Nieto y Paris Alejandro Salazar

