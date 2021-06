Arturo Zaldívar aseguró que la consulta extraordinaria agilizará la decisión sobre la ampliación de su cargo

Arturo Zaldívar magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aseguró que el lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Reforma Judicial, a la cual calificó como la mayor modificación a la ley en 25 años.

En entrevista con Salvador García Soto, el funcionario dijo que la ampliación de su cargo viene acompañada de una consulta extraordinaria emitida por su parte para que la Corte pueda pronunciarse ante cualquier posibilidad de que esta medida vaya en contra de la autonomía de la SCJN.

Destacó que su intención es darle certeza al proceso y a la institución. Agregó que decidió adelantarse a cualquier controversia constitucional como un compromiso de su parte con relación a la legislación mexicana.

"No hay interés mío de carácter personal", dijo.

Durante la charla, el funcionario indicó que su solicitud de consulta será presentada el próximo lunes, tras el cual se nombrará a un ministro que fijará una fecha después de planear el proyecto para esta acción de la Corte.

"Ahí está mi trayectoria de once años, los fallos, los votos", dijo.

"Se me ha criticado por un artículo transitorio que no propuse, y que no aprobé", agregó.