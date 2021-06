Semáforo Verde CDMX: ¿Hay riesgo de rebrote de Covid-19?

El gobierno de la Ciudad de México informó que la capital pasa a semáforo verde la próxima semana, esto debido a que han reducido los contagios y hospitalizaciones por Covid-19 en las últimas semanas, así lo dijo Eduardo Clark, director de Gobierno Digital en Agencia Digital de Innovación Pública.

A partir del lunes 7 de junio se establecerán nuevas medidas, horarios y actividades en las diferentes establecimientos y lugares recreativos que se ubican dentro de la metrópoli.

Las autoridades capitalinas detallaron que se confirmaron 721 casos de Covid-19, de los cuales, 179 aún se encuentran activos; señaló que se registraron 28 defunciones a causa del virus.

Clark explicó que la tasa de positividad de las pruebas que se realizan en la capital del país se mantiene en 6 por ciento y con el análisis de estas pruebas, señaló que no se ven indicios que apunten a que pueda presentar un rebrote de casos.

Sin embargo, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la ciudadanía para no bajar la guardia, pues solicitó que siga usando el cubrebocas, respetando la sana distancia y realizando todos los demás los protocolos de salud.

“Decirle a toda la ciudadanía que aún cuando entramos a semáforo verde, esto no quiere decir que bajemos la guardia, sobre todo a las personas que no han sido vacunadas con la segunda dosis o no han pasado los 15 días de su dosis completa”, pidió la jefa de gobierno.