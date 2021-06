Reporte vial CDMX: Hay encharcamientos y tránsito lento por lluvias; alternativas viales

Como en días anteriores, las lluvias sorprendieron a los capitalinos y se volvieron a presentar problemas en calles de la capital del país, tales como encharcamientos, inundaciones o caídas de árboles. Y es que ayer la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla por la permanencia de las lluvias e ingreso de conglomerados nubosos en 14 alcaldías de la Ciudad de México.

Las afectaciones registradas en la CDMX:

Se registró la caída de árbol sobre Oriente 245 y Calzada Ignacio Zaragoza, colonia Agrícola Oriental, en la Alcaldía Iztacalco.

Los servicios de emergencia atienden un encharcamiento en bajo puente de Eje 1 Norte al Ote. y Circuito Interior, colonia Moctezuma 2da Sección, en la alcaldía Venustiano Carranza. Alternativa vial: Av. Oceanía.

También se registró encharcamiento sobre Camino a Nativitas y Lirio Acuático, colonia Barrio Xaltocan, en la alcaldía Xochimilco. Alternativa Vial: Hermenegildo Galena.

Otro encharcamiento sobre carriles centrales de Anillo Periférico al Norte y Av. México, colonia Progreso, en la alcaldía Álvaro Obregón, tuvo lugar ayer.

Los servicios de emergencia tratan un encharcamiento sobre el Acueducto San Gregorio Atlapulco y Avenida Cuauhtémoc, colonia Pueblo de San Gregorio, en la alcaldía Xochimilco.

Otro encharcamiento tuvo lugar sobre Allende y Miguel Negrete, colonia La Lupita, en la alcaldía Tláhuac

Por la mañana de hoy, el personal de vulcanos atendió la caída de un árbol sobre Anillo de Circunvalación Y República del Salvador, colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Afortunadamente no se reportaron lesionados graves o víctimas por lamentar. Las autoridades recomendaron a la población portar paraguas o impermeable, utilizar el agua pluvial para regar plantas y no verter materiales oleosos o basura en los drenajes, ya que estos materiales constituyen la principal causa de inundaciones y encharcamientos. Además, no tratar de cruzar los encharcamientos profundos ni caminando ni en auto.

Debido a que en las siguientes semanas y meses las lluvias continuarán, las autoridades recomiendan lo siguiente:

Barrer e impermeabilizar los techos del hogar.

No tirar basura en la vía pública, barrancas o ríos; ya que puede tapar las alcantarillas.

Barrer la coladera más cercana a los domicilios y mantenerla libre de basura u objetos que obstaculicen el paso de agua.

Determinar una zona de riesgo con vecinos o comunidades en caso de vivir en una zona de cauces o barrancas.

Revisar que el domicilio no haya quedado dañado tras el siniestro, especialmente los techos, las instalaciones eléctricas y los sistemas de suministro de agua potable.

Ser cuidadoso y no pisar cables de electricidad caídos en la vía pública.

Desinfectar y limpiar las viviendas con cloro en caso de encharcamiento o inundación con el fin de prevenir infecciones.

msb