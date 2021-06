CDMX pasa a semáforo verde a partir del 7 de junio

La Ciudad de México cambia a verde en el color del semáforo epidemiológico, así lo dieron a conocer autoridades de la capital del país; el cambio aplicará a partir del lunes 7 de junio y se da luego de permanecer en cuatro semanas en color amarillo.

Autoridades ya habían adelantado que sería este viernes 4 de junio cuando se daría la noticia del cambio a verde, pues han reducido los contagios y hospitalizaciones por Covid-19.

Durante la videoconferencia de hoy el director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (Adip), Eduardo Clarck García Dobarganes, informó que “en base a los indicadores qu ellegaron el día de ayer por primea vez en toda la pandemia la Ciudad pasa a semáforo verde”.

El funcionario destacó que se confirmaron 721 casos de Covid-19, de los cuales, 179 aún se encuentran activos; señaló que se registraron 28 defunciones a causa del virus.

Piden no bajar la guardia

A más de un año de haber sido implementado el esquema del semáforo epidemiológico en el país, la Ciudad de México avanzó al verde. Eduardo Clark destacó que es resultado de la mejoría en los indicadores.

"Gracias al esfuerzo de todas y todos, la Ciudad pasará a semáforo verde la próxima semana. No bajemos la guardia, sigamos cuidándonos", compartió la Jefa de Gobienro de la CDMX en su cuenta de Twitter.

#EnVivo uD83DuDD34uD83DuDCF9 Gracias al esfuerzo de todas y todos, la Ciudad pasará a semáforo verde la próxima semana. No bajemos la guardia, sigamos cuidándonos. https://t.co/hH9BAY5FaR — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 4, 2021

Nuevas actividades que se reactivan del lunes 7 de junio al lunes 14

Regreso a clases CDMX

Hoteles

Centros comerciales y tiendas departamentales

Aforo en restaurantes

Eventos deportivos a partir del 14 de junio

Gimnasios

Centro de convenciones y congresos

Las autoridades capitalinas indicaron que siguen sin abrir antros y bares en espacios cerrados y eventos sociales sin restricciones de aforo y horarios.

Continúa vacunación de personas de 40 a 49 años

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló en la videoconferencia que en la CDMX “entramos a semáforo verde, eso no quiere decir que bajemos la guardia, sobre todo a aquellas personas que aún no han sido vacunadas. Recuerden que estamos más protegidos al tener nuestro esquema completo y que pasen 15 días. Y a quienes no han sido vacunados deben mantener todas las medidas de precacución dado que la pandemia sigue en la Ciudad,” explicó.

La mandataria hizo un llamado a la población para ser cautelosa en esta nueva fase: “Estamos en verde pero hay que ser cautelosos, por eso esta apertura ha sido paulatina, para evitar un rebrote."

Sheinbaum también informó sobre la campaña de vacunación para personas de 40 a 49 años de edad, la cual continuará a partir del próximo miércoles en 4 alcaldías de la CDMX.

“La próxima semana se vacuna a personas de 40 a 49 años en 4 alcaldías; Miguel Hidalgo, con dos sedes de vacunación, Álvaro Obregón , Tlalpan y Tláhuac.” Las jornadas de vacunación serán a partir del miércoles 9 de junio al domingo 13.

