Legalización de la marihuana no resolverá sus problemas de México, asegura Arquidiócesis de San Luis Potosí

Tras Manifestar su rechazo a la recién aprobado despenalización del uso recreativo de la mariguana por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego Rivera puntualizó que los problemas de México no los resuelve un porro.

Dijo que como Iglesia Católica potosina de entrada no están de acuerdo con la declaratoria de inconstitucionalidad a la prohibición del uso recreativo del enervante genera incertidumbre pues aún falta que el Legislativo precise las adecuaciones a las leyes secundarias para saber el impacto que tendrá en la sociedad.

“Si creemos que esto va a frenar el tráfico de drogas y la violencia estamos muy equivocados”, indicó.

El clérigo se opuso a la medida. FOTO: Especial

Añadió que la decisión de los ministros facilita a quien no tenía acceso a esta droga a que se acerque sin miedo a ella porque no hay una ley que vaya a impedirlo y manifestó la tristeza de la iglesia por los jóvenes a quienes no los quiere aletargados, por lo que desde los sermones y los púlpitos seguirán llamando a no consumirla.

“Los problemas que tiene México no se arreglan con una juventud encerrada en algún lugar fumándose un porro, necesitamos jóvenes que quieran superarse, infundir nueva fuerza y nueva sangre a este país que ha perdido mucha sangre”, enfatizó.

Priego Rivera reiteró la postura del arzobispado potosino de estar a favor del uso medicinal del cannabis, pero no al uso recreativo de la marihuana, no al hermano que induce al otro menor a fumarla y no a cultivarla dentro de los hogares.

Priego Rivera dijo que no se debe avanzar con esta medida. FOTO: Especial

Por Pepe Alemán

GDM