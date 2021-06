Despenalización del uso lúdico de la marihuana divide a diputados de San Luis Potosí

Luego que la Corte despenalizara el uso recreativo de la marihuana, representantes de las bancadas del PRI y PRD en el Congreso del Estado de San Luis Potosí celebraron la decisión; mientras que, del PAN, PVEM la condenaron y en Morena manifestaron sus reservas acerca de las repercusiones de la medida en el ámbito de la salud pública.

“Qué bueno, excelente noticia”, expresó la diputada del PRD, María Isabel González Tovar, quien celebró que ahora venga la modificación a la Ley General de Salud para que especifique con claridad quiénes, dónde y cuánta canabbis se podrá consumir, lo cual dijo beneficiara a muchos sectores de la población.

La diputada local del PRI, Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, se pronunció a favor del ejercicio de las libertades y el que se consuma mariguana ya es parte de la normalidad, “estoy a favor de la mariguana y en contra de todas las que tienen que ver con sustancias químicas, porque esas dañan de manera permanente al cerebro de las personas que las consumen”, indicó.

El diputado del PVEM, Edgardo Hernández Contreras, manifestó su oposición a la despenalización del uso lúdico de la mariguana pues dijo que como funcionario de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud siempre la combatió; “sabemos que es un tema muy político porque fue una línea de Andrés Manuel López Obrador y no puedo con esas ocurrencias ir en contra de la salud que es un derecho de las personas, con la despenalización fomentamos la impunidad, la farmacodependencia, la adicción y el narcotráfico”, advirtió.

El diputado federal electo del PAN, José Antonio Zapata Meraz, sentenció que las instituciones de salud en México no están preparadas para la legalización del consumo recreativo de la mariguana, “creo que se ponen a autorizar este tema sin existir toda la estructura de lo que va a conllevar el autorizar el uso y consumo, no es que esté en contra de, sino que al momento de estar autorizando esto el Estado está en un atraso institucional en materia de prevención de cerca de 20 años, distinto a los países como Canadá, Estados Unidos, Holanda, donde ya se da esta oportunidad del uso lúdico de la mariguana”, subrayó.

Por su parte, la diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Salud, Angélica Mendoza Camacho, manifestó sus dudas respecto al uso recreacional de la mariguana, pues opinó que por un lado inhibe el problema del narcotráfico, pero por el otro incentiva las adicciones, “esperemos que no nos venga a perjudicar, hay un dicho que dice: Si no la controlas no la consumas”, apuntó.

Por Pepe Alemán.

