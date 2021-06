Morena ganó en Michoacán porque la gente estaba cansada del gobierno de Silvano Aureoles: Raúl Morón

Raúl Morón, delegado nacional con funciones de presidente estatal de Morena, negó que el candidato de su partido haya ganado la gubernatura con ayuda del crimen organizado, acusaciones hechas por el gobernador Silvano Aureoles, quien acudió este martes 29 de junio a Palacio Nacional para solicitar una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista para Heraldo Radio en el programa “Sergio y Lupita” con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, Morón aseguró que el motivo por el que el candidato del PRI, PAN y PRD, Carlos Herrera, perdió frente al ahora gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla de Morena, fue porque la gente se decidió por un cambio.

"La gente de Michoacán decidió en las urnas un cambio de gobierno, porque estaban cansado de cómo se estaba ejerciendo el poder, ya que había mucha corrupción y el gobernador (Silvano Aureoles) se olvidó de su labor", señaló el también excandidato a la gubernatura de Michoacán.

Acerca de que si Silvano Aureoles cuenta con las pruebas de que el crimen organizado operó en las elecciones del 6 de junio, se pronunció a favor de que las presente, "como demócrata que soy, se debe proceder conforme a la ley", pero señaló que se debe realizar con las instancias electorales correspondientes y no con el presidente, como lo hizo el mandatario de Michoacán.

Sin embargo, Morón dijo "es cierto que el crimen organizado actuó, yo no dudo que en algunos municipios estuvo presente, pero no fueron determinantes para la elección. Además, en los municipios en los que se supo de esta incursión, la delincuencia estaba apoyando a otros partidos, pero no a favor de Morena".

Lleva pruebas hasta Palacio Nacional

Por su parte, también en entrevista con “Sergio y Lupita”, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, dijo que acudió a Palacio Nacional, porque el presidente lo acusó de llamar la atención y de ser "amarillista", luego de que él denunció que Morena obtuvo ayuda del crimen organizado violentó la decisión de los ciudadanos el 6 de junio, por lo que solicitó una audiencia.

"Durante su conferencia matutina, el presidente me pidió que si yo tenía pruebas de mis acusaciones que se las trajera, y eso es lo que decidí hacer. Aquí traigo una carpeta con las pruebas", detalló el mandatario estatal.

Aureoles señaló que decidió llegar sin audiencia porque desde hace tres años ha pedido en siete ocasiones reunirse con López Obrador, pero éste no ha querido. "Incluso, en las ocasiones que el presidente ha asistido a Michoacán he intentado hablar con él, pero no me ha dado la oportunidad", expuso.

Sobre los documentos con las supuestas pruebas de que el crimen organizado habría operado a favor de Morena en la elección de Michoacán, Aureoles dijo que no presentará los documentos ante el Tribunal Electoral, ya que es tarea de los partidos políticos y negó que vaya a hacer pública la información, porque pondría en riesgo la vida de las personas que le dieron sus testimonios.

