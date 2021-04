El TEPJF notifica de sus sentencias a Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación notificó durante la madrugada de este viernes a Raúl Morón y a Félix Salgado Macedonio de la sentencia del organismo sobre sus candidaturas a las gubernaturas de Michoacán y Guerrero, respectivamente.

Ambas sentencias fueron de ratificación de la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que determinó la cancelación de ambas candidaturas debido a que no presentaron los gastos correspondientes que realizaron durante sus precampañas.

Félix Salgado Macedonio fue notificado a las 00:03 horas por parte del TEPJF, por lo que Morena debe registrar a un sustituto o sustituta para la candidatura que busca la gobernatura de Guerrero, antes del próximo domingo, fecha en la que se cumplen las 48 horas de prórroga que se le impuso a Morena.

Por su parte, Raúl Morón fue notificado a las 00:24 horas y en este caso, Morena también tiene una prórroga para nombrar a un candidato durante las próximas horas. Sin embargo, en el caso del michoacano, el partido guinda ya tiene definido a su candidato que será Alfredo Ramírez Bedolla.

Luego de que tanto Morón como Salgado Macedonio decidieran impugnar la decisión del INE de cancelar sus candidaturas, los casos fueron turnados al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, organismo que decidió ratificar la decisión del instituto electoral.

Durante la sesión ordinaria del Tribunal Electoral federal, seis de los siete magistrados argumentaron que la autoridad electoral siguió un proceso adecuado que llevó a la sanción de Félix Salgado con la pérdida de su registro por no haber presentado su informe de gastos de precampaña.

Salgado Macedonio había argumentado, en una impugnación ante el Tribunal, que sí presentó los informes de gastos ante su partido, Morena, con fecha del 1 de febrero, pero ese argumento jurídico fue desechado porque no estuvo bien sustentado al no presentar las pruebas suficientes y al mostrar documentos en los que las fechas no coincidían.

En el caso del michoacano Raúl Morón Orozco, el voto de cinco magistrados validó la cancelación de su candidatura al gobierno de Michoacán, debido a que se encuentra en el mismo caso, es decir, tampoco presentó sus informes de gastos de precampaña.

Los magistrados desecharon los argumentos de Morón en los que insistía que no era precandidato al gobierno de Michoacán y presentó su informe de gastos en ceros. Sin embargo, el michoacano sí realizó gastos de precampaña por 20 mil pesos.

