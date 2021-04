“Soy una mujer de palabra”: afirma Nestora Salgado sobre elección de candidata al Gobierno de Guerrero

Morena tiene pendiente la designación de la persona que competirá por la gubernatura de Guerrero, tras la cancelación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio.

El miércoles 29 de abril, la Comisión de Elecciones del partido acordó que será una mujer la que postulen en la contienda por el gobierno estatal y será seleccionada a través de una encuesta.

Entre las mujeres que competirán para dicho puesto están: Evelyn Salgado Pineda, hija de Salgado Macedonio y la senadora Nestora Salgado. Para dicha entidad significó la tercera encuesta que se realice para elegir al representante con el cual competirán en el presente proceso electoral

Salgado indicó en entrevista con Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento en El Heraldo Radio que es un proceso que comenzó mal, viciado, a mi me parece un teatro, no creo que debería ser así.

Guerrero necesita una mujer fuerte, con carácter y personalidad propia. Seamos el cambio, trabajemos juntos por construir las bases que fortalezcan a nuestro estado.#SeVieneElCambio pic.twitter.com/HPabtyzcqz — Nestora Salgado (@nestora_salgado) April 30, 2021

El resultado de la presente encuesta que realizará Morena la dará a conocer la tarde sábado 1 de mayo, en Acapulco, Guerrero, justo cuando se cumpla el plazo que dio el Tribunal Electoral para realizar el registro del nuevo representante del partido a la gubernatura.

Sobre la participación de la hija de Félix Salgado, la senadora refirió que el partido la hubiera designado y no pasaba nada. "Apoyamos porque creemos en el proyecto en Guerrero, en la transformación que tanto necesitamos. Para mí, es una imposición”.

Añadió que se deben aceptar las derrotas, “si hubiera sido yo a la que hubieran quitado la candidatura: propongo a alguien de movimiento, que está haciendo algo en el estado y lo apoyaría. Pero poner a mi hija para después quedarme con una gubernatura, eso ya es aferrarse a algo, no es querer ayudar (…) Esto no es una contienda, es utilizar a alguien que no tiene legitimidad, que no viene del movimiento y que no representa al pueblo”.

En la entidad votará el próximo 2.5 millones de ciudadanos que votarán para elegir a gobernador; será un total de 796 puestos de elección popular los que se renovarán el próximo 6 de junio.

Aclaró que no está molesta por la postulación de la hija de Salgado Macedonio y dejó claro que seguirá apoyando en el partido. “Soy una mujer palabra, una mujer que une y construye”.

