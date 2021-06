UNAM mantendrá las clases en línea para el semestre 2022-1

Con la finalidad de preservar la salud de los jóvenes, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que para el semestre 2022-1, las clases continuarán a distancia; sin embargo, podrán continuar las actividades de manera presencial y aumentar de manera gradual.

“Las clases se normalizarán gradualmente a lo largo del semestre 2022-1 y se irá ajustando el aforo conforme avance el plan nacional de vacunación. Esto implica que continuarán las clases a distancia y gradualmente se estarán incrementando las actividades presenciales”, indicó la Máxima Casa de Estudios a través de su Gaceta.

Para el siguiente ciclo escolar, las actividades académicas que se reanudarán en la UNAM serán las clínicas, prácticas y experimentales en grupos reducidos con la finalidad de evitar todo riesgo de contagio por el Covid-19.

La UNAM anuncia importantes cambios

Por otro lado, la Universidad de México también adelantó que los últimos tres semestres: 2020-2, 2021-1 y 2021-2 no se contabilizarán en el cálculo de los tiempos de inscripción a los que tienen derecho los estudiantes, de acuerdo con el artículo 22 del Reglamento General de Inscripciones.

Asimismo, indicó que las calificaciones No Aprobatorias y de No Presentado (NP) que hayan colocado en este mismo período no se contabilizarán para los efectos del Artículo 33.

Para el ciclo escolar 2021-2022, los Consejos Técnicos de Facultades y Escuelas podrán acordar la suspensión temporal de la seriación obligatoria en las materias en las que ésta exista, manteniendo la seriación indicativa.

En este mismo ciclo la Secretaría General de la UNAM delegará temporalmente a los Consejos Técnicos de Facultades y Escuelas la atribución que le confiere el artículo 26 del Reglamento General de Exámenes para autorizar un número mayor a dos exámenes extraordinarios por semestre a los alumnos que así lo soliciten.

