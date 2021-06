AMLO: Habrá registro y regularización de "autos chocolate" en Baja California

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ya se prepara una propuesta de regularización y registro de autos provenientes de Estados Unidos y que circulan en Baja California, los llamados "autos chocolate".

En la entrega de obras de Mejoramiento Urbano en la colonia Sánchez Taboada Produtsa en Tijuana, señaló que se debe tener un registro de los vehículos para evitar que sean utilizados en actos delictivos.

"Muy pronto vamos a dar una respuesta para que los que tienen esos carros puedan regularizarlos. Vamos a buscar el mejor mecanismo, esto va a ayudar mucho, porque muchos delitos se cometen en carros que no están regularizados, y no se sabe quienes son sus dueños. Entonces vamos a tener un registro, pero no sólo eso, vamos a buscar también que se resuelva en definitiva sobre la propiedad de esos carros", reveló.

López Obrador adelantó que los recursos recaudados por la regularización y registro de los autos americanos se van a etiquetar para beneficio de las colonias pobres de la entidad.

"Lo que se cobre por esa regularización, que no va a ser mucho, porque los que tienen esos carros por lo general es gente humilde, gente pobre, gente que no tiene para comprar un carro nuevo, y necesita esos carros para llevar a sus hijos a la escuela, y es gente con pocos recursos económicos, de modo que no van a pagar mucho, van a pagar muy poco por la regularización, y ese dinero, vamos a etiquetarlo, es decir, lo que se obtenga por esa regularización va a ser para beneficio de la misma gente de Baja California, y sobre todo para beneficio de la gente pobre, para salud, para educación, para agua, para vivienda de la gente de Baja California", explicó.

Por Paris Alejandro Salazar

