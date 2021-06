Alejandra Barrios fue detenida por venganza de Dolores Padierna y René Bejarano, asegura el esposo de la lideresa

El esposo de Alejandra Barrios Richard, Javier Sánchez Becerra, habló sobre la detención de la lideresa de comerciantes ambulantes en la Ciudad de México, a la que acusan de una posible participación en delitos de extorsión y robo en pandilla.

En entrevista para Heraldo Radio en “A la 1” con Salvador García Soto, Sánchez Becerra aseguró que su esposa es inocente, y que la Fiscalía la detuvo injustamente, ya que ella no tuvo nada que ver con las acusaciones que se le imputan, no estuvo en el lugar de los hechos, no aparece en los videos que mandó el Ministerio Público y no hay testigo que la señalen.

Aseguró que es una venganza política de Dolores Padierna y de René Bejarano, asegurando que este último lo confesó en una entrevista, que quien acusaba a Barrios era un policía que tenía como 20 carpetas de investigación, pero lo tienen blindado, y que en 35 años, ningún comerciante la ha acusado de extorsión.

Agregó que les tiene coraje y odio desde hace muchos años, ya que su esposa es una líder social que ayuda a mucha gente; mientras que, Padierna ha defraudado a muchas personas, a lo que pidió que acepté su derrota, ya que ciudadanía votó y decidió.

Al preguntarle sobre lo que dicen las autoridades de la supuesta extorsión a comerciantes y si no acataban las órdenes eran atacados, respondió que es una mentira, “dónde hay gente golpeada, dónde hay gente lesionada, dónde hay gente”, eso lo está manejando la Fiscalía, pero es falso.

Además, al referirse que la detención de su hija fue en un departamento de Paseo de Reforma, argumentó que desde más de 50 años, ellos han trabajado y han sido comerciantes, por lo que han enseñado a sus hijos y a sus nietos al comercio y todos tienen sus negocios.

Añadió que han hecho su lucha y que les costó mucho trabajo cuando eran jóvenes, el dinero que tienen lo han hecho bien sin explotar a comerciantes.

atm