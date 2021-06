Morena cierra la puerta al PVEM para presidir el Senado

Morena le cerró la puerta al senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Raúl Bolaños Cacho-Cué, en sus aspiraciones para presidir la Mesa Directiva del Senado de la República.

En entrevista a medios, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, sostuvo que la presidencia de la Mesa Directiva será para una senadora mujer de Morena, por lo que no hay forma de que el legislador Bolaños Cacho-Cué llegue a esa posición.

Monreal dijo que queda descartado totalmente que la Mesa Directiva de la Cámara alta la presida un miembro de otra bancada diferente a Morena.

"Soy serio, no me gusta mentir ni me gusta hacer juego, no hay forma. Lo respeto y lo estimo (a Raúl Bolaños Cacho-Cué), pero él sabe que no hay condiciones por razones de consenso en grupo mayoritario", afirmó.