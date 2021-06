Cutzamala mantiene buen nivel de almacenamiento

El Sistema Cutzamala ha mantenido su nivel de almacenamiento en lo que va del mes de junio debido a que en la primera quincena hubo precipitaciones abundantes, no así en los últimos días. Sin embargo, auguran que los meses de julio y agosto, serán mejores proveedores de agua.



El director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM) de la Conagua, Juan César Luna Bahena, reportó que el almacenamiento promedio de la cuenca es de 292.7 millones de metros cúbicos, es decir, 37.4 por ciento, con un déficit de 23 por ciento.



"Nos hemos mantenido en los 37 en todo lo que va del mes, en los primeros 10 días hubo unas precipitaciones abundantes en la cuenca, sin embargo, los últimos 15 días no han aumentado como quisiéramos, recordaremos llegamos al mínimo, esperemos ya no llegar a ese”, declaró.



Las tres principales presas que conforman el sistema, dijo, que no han registrado lluvias copiosas en los últimos días.



La de Villa Victoria tiene un almacenamiento de 46.5 millones de metros cúbicos lo que equivale a 25 por ciento, Valle de Bravo un almacenamiento de 177.8 millones de metros cúbicos, es decir, 43.8 por ciento y El Bosque de 73.4 millones de metros cúbicos, 36.6 por ciento de su capacidad.



Luna Bahena detalló que en la presa El Bosque de enero a abril no se presentaron precipitaciones y para junio tiene un déficit del 30 por ciento sobre el histórico de lluvias para la fecha.



Explicó que el embalse de Valle de Bravo de enero a marzo quedó sin lluvias, abril tuvo un promedio de 4 milímetros de lo esperado, mayo fue un buen mes para la presa, y junio es donde más precipitaciones se han registrado.



En el caso de Villa Victoria ha habido lluvias todos los meses pero por debajo de la media histórica y para junio tiene un déficit del 43 por ciento.

Habrá pocas lluvias

El funcionario federal también retomó que el Monitor de Sequía del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), establece que las precipitaciones aunque pocas, han ayudado en el tema y al 15 de junio bajó la sequía extrema, aunque prevalece algún grado de sequía en el territorio.



En el último corte, afirmó que incrementó la sequía moderada, la sequía severa y disminuyó la sequía excepcional, "buena señal que dice que vamos alejando de los grado de sequía extrema y severa y nos vamos regresando hacia la sequía moderada".

Las autoridades de las Conagua esperan que los meses de julio y agosto sean buenos meses para recargar más agua en las tres principales presas derivado de las lluvias.

Por: Gerardo García

