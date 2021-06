Congreso de Tamaulipas no transgredió las facultades de la Cámara al rechazar el desafuero de Cabeza de Vaca: Sauri

La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, concluyó que el Congreso de Tamaulipas no transgredió las facultades del Congreso federal al no avalar su decisión de retirar el fuero al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por lo que, determinó, no presentar una demanda de controversia constitucional en su contra como le solicitó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier.

Y es que el coordinador de Morena solicitó el pasado viernes a la Mesa Directiva presentar la controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), argumentando que el Congreso local desacató la resolución del 30 de abril pasado de la Cámara de Diputados que declaró procedente retirar el gobernador de Tamaulipas para ser juzgado por delitos federales que le imputa la Fiscalía General de la República (FGR).

Sin embargo, Sauri Riancho respondió este miércoles en una Acuse que, de acuerdo a sus facultades, no estima necesario interponer la controversia y basó sus argumentos en criterios definidos por el Senado y la Cámara de Diputados en la LII (52) Legislatura de la que ella formó parte, en 1982, que precisaron los alcances de las declaraciones de procedencia (desafuero) y de juicio político.

Señaló que en esta se definió con toda claridad el alcance de las mismas, resaltando la cita “con el más absoluto respeto al pacto federal, la declaratoria de procedencia que emitiera la Cámara de Diputados, no removería el obstáculo procesal, sino dejaría a las legislaturas locales la determinación correspondiente”.

“En consecuencia, desde mi consideración personal, los actos llevados a cabo por el Congreso del estado libre y soberano de Tamaulipas se encuentran dentro de los supuestos previstos por el quinto párrafo del artículo 111 de la Constitución, tal como lo dispusieron sus redactores originales”, se lee en el Acuse.

Citó también que la Suprema Corte se pronunció a los alcances de la Cámara en el artículo 111 Constitucional en una resolución del 23 de junio del 2020, en en los mismos términos.

Además, refirió un tercer motivo por el que rechaza la solicitud de Ignacio Mier. Recordó que el año pasado se generó una polémica en el Congreso cuando la entonces presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara, Laura Rojas, presentó una controversia constitucional contra el Acuerdo del Ejecutivo federal por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar tareas de seguridad pública de manera extraordinaria.

Y expuso que la controversia de Rojas Hernández causó expresiones de rechazo por diversos diputados y diputadas de Morena y del PT, que consideran incorrecto que “un incorrecto ejercicio de la facultad” de Rojas Hernández al presentar la controversia sin ser avalada por el voto mayoritario del Pleno.

Ante ese antecedente, señaló Sauri, ella “no estima pertinente contribuir a generar una controversia similar” ya que la Cámara actualmente está en receso y para una votación como la que pidieron los morenistas y petistas se necesita una sesión extraordinaria.

“En consecuencia, no estimo que en los actos del Congreso del estado de Tamaulipas, materia del presente ocurso, haya trasgresión o afectación alguna a las facultades o intereses constitucionales de la Cámara de Diputados, la cual resolvió lo que a ella correspondía conforme a los resolutivos contenidos en el Dictamen de la Sección Instructora aprobado el pasado 30 de abril”.

“Más allá de eso, si es voluntad soberana de esta Cámara de Diputados interponer tal controversia, tan pronto el Pleno de esta pueda reunirse en sesiones extraordinarias para resolver al respecto, atenderé desde luego, lo que la decisión de la mayoría resuelva.

Por: Iván E. Saldaña

