Gobierno ha invertido 25 mmdp en vacunas contra el Covid-19: AMLO

Durante la Conferencia Mañanera de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre los avances económicos durante los primeros meses del año y resaltó el crecimiento de la economía mexicana.

El mandatario resaltó que hasta el momento el gobierno federal ha destinado 25 mil millones de pesos para la adquisición de vacunas: “Llevamos invertido en vacunas 25 mil millones de pesos y no debemos una factura a las farmaceúticas, tenemos finanzas públicas sanas.”

López Obrador también celebró el crecimiento de la economía mexicana, ya que los “pronósticos de crecimiento para este año están llegando al 6%, indican que está creciendo la economía. Sin duda para el tercer trimestre de este año, estaríamos como estábamos antes de la pandemia,” detalló el mandatario.

AMLO destacó que “la economía de México se está recuperando muy bien y además no nos costó mucho en lo material, que se aclare, nos costó mucho en lo humano, que duele. Pero en lo económico salimos o estamos saliendo sin haber endeudado al país, sin que se nos cayera la recaudación,” refirió.

No se debe una sola factura a las farmacéuticas

El presidente compartió durante su conferencia mañanera que durante la pandemia, cuando ocurrió el mayor declive de la economía, le sugirieron solicitar deuda, no obstante, hizo caso omiso a estas recomendaciones: “Me pedían, cuando la crisis, esas dos cosas; que solicitáramos crédito para repartir ese dinero, no abajo, sino arriba, y que propusiera una prórroga para el pago de impuestos y no acepté ninguna de las dos recomendaciones,” reveló.

Impulsamos el crecimiento con justicia y bienestar social. Posted by Andru00e9s Manuel Lu00f3pez Obrador on Friday, June 18, 2021

López Obrador indicó que el recurso que se tenía en aquel momento se destinó a los más pobres: “Lo que teníamos de ahorro lo metimos abajo para que no se produjera una crisis de consumo, que la gente no tuviese para lo básico, y funcionó porque nuestros paisanos migrante nos ayudaron y se protegió el consumo de la mayoría de la gente,” señaló.

“No se cayó la recaudación”

El presidente destacó además que durante el periodo que ha durado la pandemia de Covid-19 no ha caído la recaudación de impuestos, por lo que no hubo necesidad de endeudarse:

“Además nos ayudaron los contribuyentes, llamamos a todos a pagar, los que tenía deudas, pagaron, se pusieron al corriente, no se nos cayó la recaudación, tuvimos ingresos y no tuvimos necesidad de endeudarnos. Entonces ahora tenemos ahí un colchón, porque podemos contar con recursos suficiente para el desarrollo,” informó el mandatario.

